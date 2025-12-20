足總盃｜10人理文3:0淘汰九龍城闖八強 朱兆基：完成上半季目標 中前場擬再引援

「冠忠巴士60週年足總盃」首圈首戰今日假青衣運動場上演，理文在上半場補時基高里領紅被罰出場的情況下，下半場需以十人應戰，仍以3:0擊敗易帥後走勢不俗的九龍城，強勢晉級八強。此役亦是理文2025年的最後一戰，全隊賽後圍圈高唱歡呼，主帥朱兆基盛讚球員在少打一人下依然執行到位，並指球隊已達成開季前訂下的上半季目標，同時透露下半季計劃於中前場再增一名外援。

理文今仗開局即掌握主導。第26分鐘，米基爾操刀「十二碼」冷靜射入先開紀錄；其後44號杜素諾夫把握角球攻勢後柱撞入，半場已領先至2:0。惟上半場補時基高里因嚴重犯規領紅，理文下半場需十人應戰。少打一人未有影響節奏，第69分鐘艾華頓門前把握米基爾左路傳中再添一城，最終理文以3:0完勝，穩步闖入足總盃八強。

賽後朱兆基對球隊表現予以肯定：「無論上半場11人，還是下半場10人，我覺得我們都做到了部署的東西，今日球員的紀律性很高。」他續指，今仗結束亦意味上半季告一段落，「整體成績令人滿意，過程仍有提升空間，但不論聯賽或足總盃，我們都保持不錯的競爭力。今場踢完，上半季的目標算是完成。」

談到兵源部署，朱兆基透露下半季將考慮再添一名外援，重點放在中前場位置：「不是說要替換誰，今年7個外援都達到我們的要求。後防人手充足、外援後衛亦足夠強，現時外援招攬仍在磋商中，希望盡快達成合作。」理文晉級後，八強對手為標準流浪，球隊期待延續勝勢。

