足總盃｜少打1人照贏 理文3:0淘汰九龍城闖八強 下一場將鬥標準流浪

「冠忠巴士60週年足總盃」首圈首場今日假青衣運動場上演，理文硬撼易帥後打出兩連勝的九龍城。「黃黑軍團」上半場已連入兩球奠定優勢，雖然補時階段基高里領紅被罰出場，下半場少打一人仍未受太大影響，最終再由艾華頓建功，理文以3:0擊敗九龍城，穩步闖入八強，下一場足總盃比賽將迎戰標準流浪。

開局雙方未急於冒進，以傳控試探為主。理文逐步掌握主導權，把戰線長時間壓到九龍城半場，邊路滲透見成效。第26分鐘九龍城門前出現混戰，皮球最終滾入網窩，但球證翻看VAR後裁定入球無效，原因是九龍城球員在禁區內對理文球員巴科爾犯規在先。理文獲判「十二碼」，17號米基爾操刀沉著，將球送入門側，為球隊先拔頭籌，比分1:0。

取得領先後，理文攻勢不減；九龍城在進攻組織上久未找到破解之道。至上半場35分鐘，九龍城憑角球製造門前險象，惟未能命中目標。第44分鐘理文再度發難，角球攻勢中，44號杜素諾夫後柱把握機會門前撞入，半場以2:0優勢回到更衣室。

上半場補時，理文球員基高里因犯規被出示紅牌，球隊下半場需以十人應戰。少打一人並未動搖理文節奏，第69分鐘艾華頓把握機會，門前接應米基爾左路傳中一腳射入，將比分擴大至3:0。餘下時間九龍城未能扭轉劣勢，最終理文保持零失球，全取勝利，順利晉級八強，下一仗足總盃將硬撼標準流浪。