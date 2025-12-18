英超│曼聯被施美安打服 1月要買到手 同曼城、利物浦、熱刺搶人

曼聯剛輪英超主場與般尼茅夫賽和4:4，據報球隊被攻入一球的客軍翼鋒安東尼施美安(Antoine Semenyo)徹底打服，賽後已認定要在1月轉會市場將簽下這名炙手可熱的鋒將。據意大利轉會專家羅馬諾透露，紅魔連續2日都打電話予般尼茅夫，了解施美安的意向與查詢其6,500萬鎊解約金條款的細節。然而曼聯將面對激烈的競爭，消息指曼城、利物浦和熱刺都想搶人。

被施美安打服 1月非買不可

25歲的安東尼施美安今季大熟大勇，開季至今16輪英超上陣15次，收錄7球3助攻，剛輪造訪奧脫福球場在右路逼搶成功後，一直長驅直進入禁區勁射遠柱破網，正是這入球打服紅魔。據報原本一直留意他的曼聯，比賽後已決定要在1月將他買到手，並亦即付諸行動，羅馬訾諾透露曼聯在周一和周二都打電話，向般尼茅夫查詢此子的加盟意願，以及了解其6,500萬解約條款的細節，務求得到第一手資訊。

4支豪門同時搶人

然而紅魔要成功搶人難度不小，皆因曼城、熱刺和利物浦都展示興趣。羅馬諾進一步透露，過去2日除了曼聯，藍月和熱刺都有致電般尼茅夫了解情況，而利物浦早在11月亦曾經作出查詢，3人與紅魔一樣都有意在1月觸發其解約條款，得到這名備受注目的翼鋒。

