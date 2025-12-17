英超│曼聯球員認為B費「傷心論」 為明夏離隊鋪路 合約原來有解約條款
更新時間：12:49 2025-12-17 HKT
發佈時間：12:49 2025-12-17 HKT
發佈時間：12:49 2025-12-17 HKT
曼聯隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes，簡稱B費）近日接受訪問時爆出「傷心論」，稱球會為錢想將他賣到沙特阿拉伯豪門，只是「沒有勇氣」以及領隊魯賓艾摩廉挽留才告吹，自己對此十分傷心。英國媒體《talkSport》引述曼聯內部的消息，紅魔隊友認為B費此舉是為自己在明夏離隊鋪路，現時說出球會對無意留他的立場，同時亦有媒體透露其合約內有非英超球會的5,660萬鎊解約條款，增加離開的可能性。
隊友認為B費為離隊鋪路
B費的「傷心論」，成為英國球壇熱話，不少媒體作出跟進報導。據《talkSport》引述曼聯內部的消息，隊友們都覺得這名葡萄牙中場的言論和姿態，是為了明年夏天離隊而鋪路，今季預計是他在紅魔的最後一個賽季，待美加墨世界盃後，就可以順理成章登陸沙特球壇，賺取職業生涯最後一桶金。
有5,660萬鎊解約條款
而另一英國媒體《每日郵報》更指出，此子去夏天年與曼聯續約時，就加入一條涉及英超以外球隊的解約條款，允許非英超隊以5,660萬鎊的價格簽入他，比去夏希拉爾、艾納斯等沙特阿拉伯豪門願意支付的價格接近低了一半。這條款如果真的存在，進一步確定他在明年夏天離開曼聯的想法。
