英超｜B費自爆險被曼聯賣至沙特 「感到受傷和傷心」

曼聯隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）接受訪問時披露，今夏轉會窗曼聯會方對沙特球會問價開綠燈，但因為領隊魯賓艾摩廉（Rúben Amorim）希望他留隊而不成事。B費表示：「對忠誠的看法已與以往不同⋯⋯感覺被受傷更嚴重。」

「我真心愛曼聯」

B費與曼聯合約至2027年夏天，包含續約12個月的條款。他透露今夏險被曼聯賣到沙特阿拉特，認為會方趁他仍有高市場價格時套現放售：「如今對忠誠的看法已與以往不同。我本可以在上個轉會窗離隊，本可以賺更多錢。我本在1季前也有機會離隊，去一支那季贏了很多獎盃的球隊。但我選擇留隊，因為我真心愛曼聯。」

B費自爆險被曼聯賣走。法新社

B費透露艾摩廉挽留，成為他留隊的原因之一。路透社

B費2020年加盟曼聯，如今是球隊隊長。路透社

艾摩廉挽留成關鍵

這名葡萄牙國腳透露領隊艾摩廉是他留隊另一關鍵之一：「與領隊的對話亦是令我留隊的原因。可是，會方那邊，我覺得比較似：『你離隊，對我們來說也不算太壞』。我感受有點受傷害，比受傷更嚴重。這令我感到傷心，因為我是無可挑剔的球員，是好是壞，我都上陣，傾盡全力。然後你看到身邊的人和事，有球員沒有這麼重視這間球會⋯⋯令人感到傷心。」

B費從來沒有被錢引誘到：「我本可好像很多人一般離開：『我想離開，我不想訓練，只是想為了二、三千萬而離開。』但我從來都沒有感覺要這樣做……球會想我走，我一直都這樣認為。我向他們直言，但我認為他們因為領隊想我留隊，所以沒有膽量做要我離開的決定。但若果我表示想走，他們不會挽留。」