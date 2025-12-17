Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜B費自爆險被曼聯賣至沙特 「感到受傷和傷心」

足球世界
更新時間：05:43 2025-12-17 HKT
發佈時間：05:43 2025-12-17 HKT

曼聯隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）接受訪問時披露，今夏轉會窗曼聯會方對沙特球會問價開綠燈，但因為領隊魯賓艾摩廉（Rúben Amorim）希望他留隊而不成事。B費表示：「對忠誠的看法已與以往不同⋯⋯感覺被受傷更嚴重。」

「我真心愛曼聯」

B費與曼聯合約至2027年夏天，包含續約12個月的條款。他透露今夏險被曼聯賣到沙特阿拉特，認為會方趁他仍有高市場價格時套現放售：「如今對忠誠的看法已與以往不同。我本可以在上個轉會窗離隊，本可以賺更多錢。我本在1季前也有機會離隊，去一支那季贏了很多獎盃的球隊。但我選擇留隊，因為我真心愛曼聯。」

B費自爆險被曼聯賣走。法新社
B費自爆險被曼聯賣走。法新社
B費透露艾摩廉挽留，成為他留隊的原因之一。路透社
B費透露艾摩廉挽留，成為他留隊的原因之一。路透社
B費2020年加盟曼聯，如今是球隊隊長。路透社
B費2020年加盟曼聯，如今是球隊隊長。路透社

艾摩廉挽留成關鍵

這名葡萄牙國腳透露領隊艾摩廉是他留隊另一關鍵之一：「與領隊的對話亦是令我留隊的原因。可是，會方那邊，我覺得比較似：『你離隊，對我們來說也不算太壞』。我感受有點受傷害，比受傷更嚴重。這令我感到傷心，因為我是無可挑剔的球員，是好是壞，我都上陣，傾盡全力。然後你看到身邊的人和事，有球員沒有這麼重視這間球會⋯⋯令人感到傷心。」

B費從來沒有被錢引誘到：「我本可好像很多人一般離開：『我想離開，我不想訓練，只是想為了二、三千萬而離開。』但我從來都沒有感覺要這樣做……球會想我走，我一直都這樣認為。我向他們直言，但我認為他們因為領隊想我留隊，所以沒有膽量做要我離開的決定。但若果我表示想走，他們不會挽留。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
影視圈
9小時前
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
20小時前
亡父紅白藍袋引爆全網淚點！港女半夜發帖揭孝順子女「最痛秘密」：不敢打開｜Juicy叮
亡父紅白藍袋引爆全網淚點！港女半夜發帖揭孝順子女「最痛秘密」：不敢打開｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
影視圈
8小時前
將軍澳城巴機場巴士線A28X｜經中九龍繞道 日出康城45分鐘直達機場/港珠澳大橋
將軍澳城巴機場巴士線A28X｜經中九龍繞道 日出康城45分鐘直達機場/港珠澳大橋
生活百科
15小時前
《愛回家》「億元駙馬」人生勝利組！與富貴女友求婚半年榮升人父 囡囡萌照流出微絲細眼似足爹哋
《愛回家》「億元駙馬」人生勝利組！與富貴女友求婚半年榮升人父 囡囡萌照流出微絲細眼似足爹哋
影視圈
6小時前
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
2025-12-15 20:00 HKT
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
11小時前
連鎖快餐店長者優惠！指定早餐系列減$3 一連七日憑樂悠咭即享
連鎖快餐店長者優惠！指定早餐系列減$3 一連七日憑樂悠咭即享
飲食
16小時前
張堅庭榮升做外父！飲女婿茶「強忍淚水」女兒結婚金光閃閃巨型流星錘貴氣逼人
張堅庭榮升做外父！飲女婿茶「強忍淚水」女兒結婚金光閃閃巨型流星錘貴氣逼人
影視圈
12小時前