泰利2008年歐聯決賽射失12碼 承認曾有輕生念頭：諗過25樓跳落去

2007至08球季歐聯決賽，車路士互射12碼不敵曼聯，藍獅共有2人射失，其中一位是時任隊長泰利。這名一代英格蘭中堅矢言至今仍未釋懷，會在半夜「紮醒」想起當時的情況。同時他透露在比賽後曾有輕生的念頭，在25樓下塌的酒店房間，有一絲衝動想跳下去。

曾有輕生念頭

07至08球季歐聯決賽在俄羅斯莫斯科盧日尼基球場上演，曼聯與車路士在法定時間和加時賽和1:1，需要互射12碼分勝負。紅魔有C朗拿度射失；藍獅則有泰利和安歷卡宴客，最終飲恨而回。泰利表示在輸波後返回下塌酒店25樓的房間時，曾有跳下去的念點：「比賽結束，我們回到酒店後，我返回25樓的房間。我望向窗外，多次問自己『為甚麼？到底為甚麼？』那一刻我的腦裡，的確曾閃過一些可怕的念點。」

隊友將他帶離房間

這名一代英格蘭中堅續指隊友察覺到問題，上房間將他帶下去。此子還表示至今仍未釋懷：「當我退役後，沒有了每周比賽的專注度和那種興奮感，這件事帶來的衝擊依然會刺痛我。我還是會在半夜驚醒，然後清晰地意識到，那件事真的發過。我想，這份遺憾我一輩子都不會消失。」