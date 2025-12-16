英超│曼聯16輪入30球並列第2多 重現紅魔進攻DNA 艾摩廉：球迷今季更願睇紅魔﹗

曼聯在周一英超雖然未能全取3分，但主場4:4賽和般尼茅夫，今季16輪聯賽累積30球，與榜首阿仙奴並列為英超入球第2多的球隊，僅次於曼城，攻力比上季大幅改善。不停進攻是曼聯向來的傳統，紅魔終於重拾DNA，領隊魯賓艾摩廉矢言相信球迷會陣願意睇今季紅魔的比賽。

同期入球創近5年新高

繼上輪英超作客4:1擊敗狼隊後，曼聯今場又入4球，本季聯賽第3次單場收錄4球。紅魔在16輪聯賽共入30球，與領頭羊阿仙奴一樣，並列為本季英超入球第2多的球隊，僅次於38球的曼城。他們上季完成16輪後只入21球，比今屆少9球，2023至24球季同期則為18球；22至23球季為23球；21至22球季就是23球，本季的數字是近5季新高。

改造鋒線見成效

曼聯今夏斥資逾2億鎊改造鋒線，從入球數字來看已見成效，重拾過往要不停進攻、不停入球的DNA，領隊魯賓艾摩廉矢言：「對於所有在家觀看比賽的觀眾朋友來說，這無疑是一場充滿趣味與看點的精彩比賽。在曼聯，你不僅有責任去爭取贏下比賽，而且贏得比賽的方式，對球迷而言也很重要。雖然球隊未能贏波，但我希望球迷來到奧脫福球場，能夠感受到鼓舞。」

艾摩廉：球迷更願睇今季曼聯比賽﹗

同時這名葡萄牙少帥亦指，相信會有更多人願意觀看今季曼聯的比賽：「我覺得大家會更願意觀看曼聯今季的比賽。接下來，我們會嘗試用不同的方式，去創造機會和入球。」