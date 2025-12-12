亞冠2｜大埔亞冠2完美謝幕 謝家榮：將勝利獻給球迷和居民

大埔門將謝家榮在亞冠盃2謝幕戰中表現神勇，多次化解河內公安的攻門，力保不失，助球隊以1比0取勝。賽後表示將勝利獻給球迷和居民。並且表示會默默做好自己，希望成為港隊正選龍門。今日（周五）大埔足球會將本屆亞冠二的球衣拍賣，所有收益不扣除任何成本，全數捐出，今晚十二時截止。

亞冠2主場首次零失球加三分 獻給球迷的最佳謝幕禮

謝家榮賽後坦言，這是他首次在亞冠盃賽事中保持不失球，而大埔都順利勝出主場最後一場分組賽，謝幕之戰完美落幕。談到比賽中多次作出撲救，他直言非常享受：「享受令到對方攻不入的感覺。見到自己主場的球迷為我那一下撲救而歡呼，那種感覺是最令我腎上腺素飆升的。」謝家榮表示相信每一位隊友的能力，故不覺今場不失球只是自己的功勞，而是全隊的合作才能勝出。

早前經歷社區不幸事件，謝家榮心情仍受影響，「你好難去完全不理。」他將這場勝利視為送給球迷及居民的一份正能量，「希望可以帶到少少正能量給他們。」對於球隊背負為香港爭取亞洲賽積分的期望，他坦言沒有壓力，「既然代表得香港，每一場我們都要去爭取勝利。」

默默做好自己 盼成港隊正選龍門

近期狀態不俗，被問到會否增加其競逐港隊正選門將的信心，謝家榮表現謙遜：「都會睇吓主教練感覺，即係鍾唔鍾意我，或者究竟我係咪佢心入面嗰位。所以我覺得就算邊個教香港隊對我嚟講都一樣。我出場得多啲。或者出咗少啲。對我嚟講，其實我，我睇得好開。」

同時他表示會不斷做好自己，希望成為未來港隊教練的首選：「因為我覺得如果你唔用我，我唔會諗點解你唔用我。我就會覺得可能我真係未夠好。我真係未夠好去令到你去信任我。我唯有自己在港超聯賽、亞洲賽、甚或者港隊比賽都好。繼續裝備自己，直到有朝一日，我可以做到你嘅首選。」

同時今日（周五）大埔足球會將本屆亞冠二的球衣拍賣，所有球衣均會作簡單清洗及附有球員親筆簽名，而所有收益不扣除任何成本，全數捐出，今晚十二時截止。

記者、攝影：廖偉業