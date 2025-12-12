Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

亞冠2｜大埔亞冠2完美謝幕 謝家榮：將勝利獻給球迷和居民

足球世界
更新時間：14:31 2025-12-12 HKT
發佈時間：14:31 2025-12-12 HKT

大埔門將謝家榮在亞冠盃2謝幕戰中表現神勇，多次化解河內公安的攻門，力保不失，助球隊以1比0取勝。賽後表示將勝利獻給球迷和居民。並且表示會默默做好自己，希望成為港隊正選龍門。今日（周五）大埔足球會將本屆亞冠二的球衣拍賣，所有收益不扣除任何成本，全數捐出，今晚十二時截止。

亞冠2主場首次零失球加三分 獻給球迷的最佳謝幕禮

謝家榮賽後坦言，這是他首次在亞冠盃賽事中保持不失球，而大埔都順利勝出主場最後一場分組賽，謝幕之戰完美落幕。談到比賽中多次作出撲救，他直言非常享受：「享受令到對方攻不入的感覺。見到自己主場的球迷為我那一下撲救而歡呼，那種感覺是最令我腎上腺素飆升的。」謝家榮表示相信每一位隊友的能力，故不覺今場不失球只是自己的功勞，而是全隊的合作才能勝出。

早前經歷社區不幸事件，謝家榮心情仍受影響，「你好難去完全不理。」他將這場勝利視為送給球迷及居民的一份正能量，「希望可以帶到少少正能量給他們。」對於球隊背負為香港爭取亞洲賽積分的期望，他坦言沒有壓力，「既然代表得香港，每一場我們都要去爭取勝利。」

默默做好自己 盼成港隊正選龍門 

近期狀態不俗，被問到會否增加其競逐港隊正選門將的信心，謝家榮表現謙遜：「都會睇吓主教練感覺，即係鍾唔鍾意我，或者究竟我係咪佢心入面嗰位。所以我覺得就算邊個教香港隊對我嚟講都一樣。我出場得多啲。或者出咗少啲。對我嚟講，其實我，我睇得好開。」

同時他表示會不斷做好自己，希望成為未來港隊教練的首選：「因為我覺得如果你唔用我，我唔會諗點解你唔用我。我就會覺得可能我真係未夠好。我真係未夠好去令到你去信任我。我唯有自己在港超聯賽、亞洲賽、甚或者港隊比賽都好。繼續裝備自己，直到有朝一日，我可以做到你嘅首選。」

同時今日（周五）大埔足球會將本屆亞冠二的球衣拍賣，所有球衣均會作簡單清洗及附有球員親筆簽名，而所有收益不扣除任何成本，全數捐出，今晚十二時截止。

記者、攝影：廖偉業

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
19小時前
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
01:54
星島獨家︱警隊刑偵女將鄭麗琪等4人晉升助理處長 另有4人晉升總警司
社會
8小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
2025-12-11 09:00 HKT
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
影視圈
6小時前
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
23小時前
港人深井食燒鵝疑被劏？3人埋單逾$600 被茶位收費嚇親 網民質疑1點未計清楚
港人深井食燒鵝疑被劏？3人埋單逾$600 被茶位收費嚇親 網民質疑1點未計清楚
飲食
2025-12-11 13:37 HKT
日本青森縣外海發生6.9級地震。Ｘ@UN_NERV
日本地震︱青森外海地震規模上調至6.9 深度更淺 海嘯警報已解除
即時國際
57分鐘前
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
22小時前
71歲TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
71歲TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
影視圈
4小時前