亞冠2 大埔謝幕戰1：0勝河內公安 堅sir：將勝利獻給大埔居民 會長盼球隊能走得更遠

旺角大球場昨晚上演亞冠2（ACL2）E組最後一輪賽事，主場出擊的大埔憑前鋒添姆高夫斯基於12分鐘射入十二碼，以1：0力克越南的河內公安，以一場勝仗結束今屆亞冠征程。賽前，雙方球員及2544名入場球迷，為日前宏福苑火災的遇難者進行默哀。大埔球隊主教練李志堅賽後表示：「將勝利獻給大埔居民。」

是役大埔雖已無緣出線，但仍全力以付。默哀過後比賽開始，戰至13分鐘，添姆高夫斯基於禁區內起腳，搏得對方守將列尼阿度手球犯規，球證直指十二碼，添姆高夫斯基親自操刀射入，助大埔早早領先1：0。大埔43分鐘有機會拉開比數，馬卡雷拿助攻，添姆高夫斯基近門篤射被客軍門將快步擋出，半場領先1：0。下半場河內公安加強進攻，多次埋門但均被謝家榮擋出。去到73分鐘，馬卡雷拿接應保連奴傳球，單刀起腳可惜中柱彈出。最終大埔將1：0的勝果維持至完場。雖排小組第三名出局，但總積分7分已再次刷新香港球隊在亞冠盃2的最高分紀錄。



堅sir：將勝利獻給大埔居民 大埔會長盼球隊能走得更遠

賽後記者會中主教練李志堅則強調，即使早已出局，球隊仍全力以赴代表香港。他說：「我們好知道，必須要有一分鐘打一分鐘。多謝球員付出了200%努力。這段時間對我們來講非常艱難，經歷荃灣事件後連場作戰。港超聯對我們好重要，但代表香港比賽更加重要。我們希望將這場勝利送給大埔居民，告訴他們，我們同他們一起，希望他們盡早恢復。」

而大埔足球會會長葉吳彬彬女士對球隊表現感到滿意。她表示：「我們這次的成績可以說是香港球隊在亞冠盃2最好的成績。球員集中精神，認真拼搏，雖然只贏一球，但我覺得他們已經贏了自己。是個happy ending。」她希望球隊未來能越做越好：「定下目標，向著目標衝，盡自己努力，行多幾步，行遠一點。我們會繼續努力！」

記者、攝影：廖偉業