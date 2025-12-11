Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜紐卡素88分鐘失守「跌兩分」 2：2賽和利華古遜

足球世界
更新時間：07:28 2025-12-11 HKT
發佈時間：07:28 2025-12-11 HKT

紐卡素今晨於歐聯作客利華古遜，於88分鐘失守下，以2：2賽和對手。紐卡素賽後以10分，暫列第12位。

紐卡素於13分鐘失守，利華古遜一次左路角球，安特列治（Robert Andrich）跳頂，頂落般奴古馬雷斯（Bruno Guimarães）的背部彈入網；這球計古馬雷斯的烏龍球。紐卡素21分鐘險些輸12碼，守將馬歷泰奧（Malick Thiaw）拉跌柏德列舒希克（Patrik Schick），球證直指12碼點，但經VAR翻看確認犯規在禁區外發生，因而改判罰球。紐卡素半場以0：1落後。

安東尼哥頓傳射建功。路透社
安東尼哥頓傳射建功。路透社
紐卡素於88分鐘失守「跌兩分」。法新社
紐卡素於88分鐘失守「跌兩分」。法新社
路易斯邁利為紐卡素一度超前2：1。路透社
路易斯邁利為紐卡素一度超前2：1。路透社
菲利根情急鏟跌禾達美迪。法新社
菲利根情急鏟跌禾達美迪。法新社

紐卡素一度反超前

下半場，紐卡素於51分鐘獲得12碼，利華古遜門將菲利根（Mark Flekken）於禁區內控球，在紐卡素前鋒禾達美迪（Nick Woltemade）力逼下盤球帶向另一邊，但眼見要被搶去腳下球，情急下鏟跌對方輸12碼；紐卡素由安東尼哥頓（Anthony Gordon）操刀破網。63分鐘，哥頓有機會梅開二度，但他的射門中柱彈出。但他於74分鐘貢獻助攻，於左路傳中由路易斯邁利（Lewis Miley）頂入，紐卡素反超前2：1。

但紐卡素在88分鐘「跌兩分」，利華古遜的阿歷斯基莫度（Alejandro Grimaldo）巧妙漏過皮球後走位，再接應伊巴謙馬薩（Ibrahim Maza）的直線，射破紐卡素門將蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）的十指關。最終紐卡素以2：2賽和利華古遜，賽後3勝1和2負得10分排第12位，利華古遜則以2勝3和1負得9分排第20位。

