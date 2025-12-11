Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜沙拿成沙特聯目標 行政總裁開腔歡迎 至少兩隊有意羅致

足球世界
更新時間：06:57 2025-12-11 HKT
發佈時間：06:57 2025-12-11 HKT

穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）與利物浦之間的心結未解決，他早前的發言似暗示有機會離隊。沙特聯有機會成為這名埃及球星的下一站，該聯賽的行政總裁穆加貝（Omar Mugharbel）開腔歡迎對方到沙特發展。

穆加貝：歡迎沙拿到沙特聯

沙拿在其「逼宮言論」中，似暗示可能離隊，指將在今個周末主場鬥白禮頓時，與晏菲路球迷道別後離隊參戰非洲國家盃。將帥心結未解下，沙拿已經成為沙特聯的目標。穆加貝表示：「歡迎穆罕默德沙拿來到沙特聯，但與球員洽談是球會的責任。沙拿當然會成為他們的目標之一。」沙拿早前連續3場英超被貶後備，他在上周末球隊於聯賽以3：3賽和列斯聯一役賽後，投下震撼彈：「球會將我當代罪羔羊，有人不想我留隊。」他在之後一場歐聯被剔出大軍名單，沒有征隊作客國際米蘭。利物浦在這4場，取得2勝2和。

希拉爾、伊蒂哈德有興趣

沙特聯目前有基斯坦奴朗拿度、賓施馬、沙迪奧文尼等球星坐鎮，但多間球會近年紛紛改變策略，集中於年輕球員發展。可是，他們亦願意為沙拿「破例」；根據《每日電訊報》的報導，希拉爾（Al-Hilal）和伊蒂哈德（Al Ittihad）均有興趣羅致這名埃及球星。其中一名消息人士透露：「我們很有信心沙拿將會來到沙特，這是毫無疑問的。但我們不知道會是1月還是在夏季。」希拉爾目前有簡些路（João Cancelo）、紐尼斯（Darwin Núñez）和魯賓尼維斯（Rúben Neves）等助陣，伊蒂哈德則有賓施馬（Karim Benzema）、尼高路簡迪（N'Golo Kanté）和法賓奴艾華利斯（Fabinho）等等。

