歐聯｜阿仙奴作客3：0擊敗布魯日 6戰全勝續排榜首

阿仙奴今晨於歐聯作客布魯日，憑馬度基（Noni Madueke）梅開二度下，以3：0擊敗對手。阿仙奴歐聯6戰全勝，以18分排榜首，領先次席的拜仁慕尼黑3分。

馬度基梅開二度

阿仙奴後防傷兵潮下，今場要以中場基斯甸洛加特（Christian Norgaard）擔任中堅。至於布魯日，兩日前才炒教練，由萊高（Ivan Leko）回巢執教。「兵工廠」於25分鐘打開紀錄，馬度基於中路突圍，扭過一名敵將後帶到禁區頂對出起左腳，皮球直飛死角擦眉入。客軍防線於上半場中後段受壓，布魯日4次攻門中目標，阿仙奴多得門將大衛拉耶（David Raya）左飛右撲力保不失。阿仙奴半場領先1：0。

阿仙奴作客以3：0擊敗布魯日。

阿迪達派小將馬利施文上陣，他年僅16歲103日。法新社

馬度基梅開二度。路透社

加比爾捷西斯復出。路透社

馬天尼利轟靚波

阿仙奴於下半場開賽不久便拉開比數；47分鐘，蘇比文迪（Martín Zubimendi）在左路傳中，皮球笠過門將飛向遠柱，門前的馬度基頂入，個人梅開二度。56分鐘，加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）於左路邊線推入大位，於K角位附近起腳射遠柱死角入網。兵工廠最終以3：0擊敗布魯日，歐聯6戰全勝得18分排榜首。布魯日則以1勝1和4負得4分排第31位。

加比爾捷西斯復出

值得一提的是，自1月起養傷的阿仙奴前鋒加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）復出，於63分鐘入替約基利斯（Viktor Gyökeres）。另外，馬利施文（Marli Salmon）於83分鐘後備上陣，以16歲103日之齡，成為歐聯史上第6年輕上陣球員。