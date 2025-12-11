Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜麥巴比坐足全場 皇家馬德里1：2曼城

足球世界
更新時間：06:34 2025-12-11 HKT
發佈時間：06:34 2025-12-11 HKT

皇家馬德里今晨於歐聯主場迎戰曼城，基利安麥巴比（Kylian Mbappé）坐足全場。「銀河艦隊」先入球下，以1：2反負曼城，各項賽事主場兩連敗。

皇馬先開紀錄

皇馬今場收起麥巴比（Kylian Mbappé），他早前缺席周二的操練。主隊開賽的攻勢較到肉，他們於兩分鐘以為獲得12碼，雲尼斯奧斯祖利亞被踢跌，但經VAR翻看後，確認犯規在禁區外發生，因而改判罰球。6分鐘，皇馬一次反擊，洛迪高高斯（Rodrygo）傳球剛好在曼城守衛與門將之間，但雲尼斯奧斯的射門被曼城門將當拿隆馬撲走。皇馬終在28分鐘攻破曼城大門，在己方後場搶去控球權策動反擊，皮球由球場左至右順暢運送，最終落在洛迪高的腳下。他射遠柱地波網仔入。

麥巴比早前已缺席操練，他今場坐足全場。路透社
夏蘭特射入12碼。路透社
皇馬1：2曼城。路透社
雲尼斯奧斯的臥射一飛沖天。路透社
曼城於35分鐘扳平，一次角球攻勢，加華度爾（Joško Gvardiol）力壓敵衛頂頭槌，但被皇馬門將泰拔高圖爾斯被擋出，曼城由門前的尼高奧萊利補射入網。43分鐘，曼城左路傳中，欲上前接應的夏蘭特被魯迪格從後抱住，經VAR翻看後判曼城獲得12碼。夏蘭特親自操刀，泰拔高圖爾斯捉錯路，「藍月」反超前2：1完半場。

安迪歷85分鐘頭槌中楣

皇馬於下半場傾力反撲，80分鐘一次右路角球，當拿隆馬出迎打手槌不成，後點的雲尼斯奧斯無人看管下，因人前波後需要臥射，結果一飛沖天。85分鐘，艾華路卡利拉斯（Alvaro Carreras）於左路傳中，但安迪歷（Endrick）的頭槌中楣彈高出底線。最終皇馬主場以1：2不敵曼城，以4勝2負得12分跌落第7位。曼城則以4勝1和1負得13分排第4位。

