英超｜12間歐洲球會搶明奈 舒克斯盼留曼聯搶正選

曼聯中場明奈（Kobbie Mainoo）和前鋒約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）今季均不受領隊魯賓艾摩廉（Ruben Amorim），原本盛傳他們均希望在1月冬季轉會窗離隊，事態至今似乎有新發展。明奈繼續去意已決，舒克斯則希望留隊爭正選。

明奈心儀拿玻里

據《每日郵報》的報導，明奈獲得12間歐洲球會青睞。而這名英格蘭中場已經選擇心儀的球隊，就是目前在意甲排次席的拿玻里，但他能否離隊仍取決於曼聯會否開綠燈。拿玻里中場線正經歷傷兵潮，除了奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）和比利基莫亞（Billy Gilmour）施手術需要長唞，還有在國際賽周受傷的森保安古沙（Frank Anguissa）等等。明奈今季在曼聯未嘗於英超擔任正選，10次後備上陣合共只踢183分鐘。他今季唯一一次正選是在聯賽盃鬥甘士比，並踢足全場。

舒克斯近來獲得更多上陣機會。美聯社

明奈仍然不受重用。路透社

明奈今季英超10次後備，共踢183分鐘。美聯社

舒克斯早前連續3場正選。美聯社

舒克斯近期獲更多上陣機會

至於舒克斯，同樣獲得意甲球會的注意，傳聞羅馬有意借用這名荷蘭前鋒，若條件符合保留買斷權利。但根據《天空體育》的報導，本來有強烈去向的舒克斯，已經改變主意，決定留在曼聯爭取正選。在些斯高（Benjamin Sesko）和馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）受傷，舒克斯近來獲得更多上陣機會。

舒克斯在11月24日不敵愛華頓一役，獲得今季首次英超正選的機會；此前只曾4次後備上陣，上陣時間合共82分鐘。之後他在11月30日以2：1擊敗水晶宮一役，再度正選上陣，更相隔364日再在英超取得「士哥」，到上周中鬥韋斯咸繼續「擔正」，連續3場獲得正選機會；上周末擊敗狼隊則後備上陣。除此之外，麥比奧莫（Bryan Mbeumo）和阿密特迪亞路（Amad Diallo）即將離隊出戰非洲國家盃，有機會令舒克斯獲得更多上陣時間。