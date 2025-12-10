歐聯│沙拿離開正選後利物浦2勝2和 老臣子雲迪積克、羅拔臣無怪責他：我地內部好團結﹗

在攻擊皇牌穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)公開批評球會和領隊史洛特後，利物浦於周二再上征途，歐聯作客全面回勇的國際米蘭，意外地踢出具說服力和統治性的一仗，令主隊全場僅得2次中目標攻門下，最終贏1:0。該隊兩位老臣子華基爾雲迪積克(Virgil van Dijk)和安德魯羅拔臣(Andrew Robertson)矢言球隊仍然非常團結，沒有因為沙拿的震撼彈而分化。

蘇保斯拉爾一箭定江山

面對過去3場各賽事全勝並狂轟11球的國際米蘭，利物浦踢出極具說服力的一仗，甫開賽即反客為主，中場居迪斯鍾斯、賴恩格雲貝治和射手艾基迪基的射門都差點攻破主隊門將恩尼森馬的十指關，並限制國米整場只有2次中目標攻門。他們最終於88分鐘藉主隊中堅巴斯東尼拉跌後備上陣的域斯獲得12碼，由蘇保斯拉爾主射中鵠，1球氣走國米，終止英超2連和的走勢。

沙拿被貶後 利物浦2勝2和

自沙拿於去月尾被貶為後備開始，紅軍近4場所有比賽收錄2勝2和不敗，前者期間只在英超主場1:1和新特蘭時替補出場，其餘3場都沒有上陣，成績顯示紅軍沒有該名33歲埃及翼鋒都沒有問題。不過左閘羅拔臣仍然都沙拿留隊，並表示沒有怪責他：「我們談論的是球會歷史上最偉大的球員之一。我和他是同一轉會窗加盟，我喜歡和他一直出場，也希望繼續和他並肩作戰，當然這不是我的決定，而是其他人來決定。」他續指球隊至今仍然十分團結：「這是一場意義重大的勝利，因為對手狀態正佳，而且作客好難呀。我們展現出鬥志，全力以赴，更重要是球會內部，大家都團體一致，發生了的事，已經發生了。」

羅拔臣、雲迪積克無怪責沙拿

至於與沙拿在利物浦已共事了7年的雲迪積克，亦指會幫手擺平事件：「我認識他很久了，我們是好朋友，一起經歷過風風雨雨。這是球會需要處理的處，包括我，我會和他溝通，在私下進行。最主要是大家都重新振作，不要受外界的聲迫干擾。」

利物浦球員仍非常團結。法新社

雲迪積克表示會幫手擺平沙拿事件。法新社

