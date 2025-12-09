Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英格蘭國家隊｜艾雲東尼施展「鐵頭功」 涉嫌酒吧傷人鎖上手銬被捕

足球世界
更新時間：16:34 2025-12-09 HKT
發佈時間：16:34 2025-12-09 HKT

效力沙特球會吉達艾阿里的英格蘭國腳前鋒艾雲東尼（Ivan Toney），上周六凌晨在倫敦一家高級酒吧因涉及一宗傷人案被捕。據報他因拒絕球迷合照而與對方發生衝突，並施以「鐵頭功」撼爆對方鼻子，結果被警方鎖上手銬帶走。

「鐵頭功」撼爆鼻

事件發生在倫敦蘇豪區一家名為「100 Wardour St」的酒吧，據英國《太陽報》引述一名目擊者稱，當時東尼正走過一群年輕男子的桌子，其中一人認出了他，並說：「是艾雲東尼！」，然後試圖用手攬著他的頸想跟他合照。而艾雲東尼回應說：「放開我，放開我。」最後艾雲東尼用頭撞了其中一名男子，後者鼻樑當場流血。

目擊者：或自衛免被搶劫

然而，該名目擊者認為，艾雲東尼當時可能感覺自己受到了威脅，才作出自衛行為。目擊者補充說：「他戴著珠寶，還有一隻非常漂亮的手錶。他可能以為那班人想攻擊他，搶走他的頸鏈或手錶。」

警員到場拘捕 鎖上手銬帶走

衝突發生後約半小時，警方接報到場。目擊者透露：「我們留意到大約五名穿制服的警員走下樓梯。然後他們走向艾雲東尼的桌子，問了他的名字。他報上名後，警察就說：『你因襲擊罪被捕了』，然後就把他的雙手反鎖在背後，戴上手銬，將他帶走。」”

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
8小時前
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
2025-12-08 13:33 HKT
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
生活百科
2025-12-08 16:37 HKT
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
2025-12-08 14:30 HKT
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
樓市動向
11小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
20小時前
邦妮曾宣稱12小時內達成「千人斬」。
OnlyFans「千人斬」女網紅印尼峇里島被捕 涉違法拍色情片 面臨最高15年監禁
即時國際
4小時前
日本青森縣東部海域9日清晨發生6.4級地震，震源深度10公里。
00:34
日本地震｜青森外海清晨再6.4級地震 當局預警未來一周或再有強震 8級以上大地震機率提高
即時國際
3小時前
小巴婆婆與神秘男「寶貝」傳情 曖昧訊息曝光疑墮心寒騙局 網民揭長者致命弱點：她不是蠢｜Juicy叮
小巴婆婆與神秘男「寶貝」傳情 曖昧訊息曝光疑墮心寒騙局 網民揭長者致命弱點：她不是蠢｜Juicy叮
時事熱話
3小時前