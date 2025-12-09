英格蘭國家隊｜艾雲東尼施展「鐵頭功」 涉嫌酒吧傷人鎖上手銬被捕

效力沙特球會吉達艾阿里的英格蘭國腳前鋒艾雲東尼（Ivan Toney），上周六凌晨在倫敦一家高級酒吧因涉及一宗傷人案被捕。據報他因拒絕球迷合照而與對方發生衝突，並施以「鐵頭功」撼爆對方鼻子，結果被警方鎖上手銬帶走。

「鐵頭功」撼爆鼻

事件發生在倫敦蘇豪區一家名為「100 Wardour St」的酒吧，據英國《太陽報》引述一名目擊者稱，當時東尼正走過一群年輕男子的桌子，其中一人認出了他，並說：「是艾雲東尼！」，然後試圖用手攬著他的頸想跟他合照。而艾雲東尼回應說：「放開我，放開我。」最後艾雲東尼用頭撞了其中一名男子，後者鼻樑當場流血。

目擊者：或自衛免被搶劫

然而，該名目擊者認為，艾雲東尼當時可能感覺自己受到了威脅，才作出自衛行為。目擊者補充說：「他戴著珠寶，還有一隻非常漂亮的手錶。他可能以為那班人想攻擊他，搶走他的頸鏈或手錶。」

警員到場拘捕 鎖上手銬帶走

衝突發生後約半小時，警方接報到場。目擊者透露：「我們留意到大約五名穿制服的警員走下樓梯。然後他們走向艾雲東尼的桌子，問了他的名字。他報上名後，警察就說：『你因襲擊罪被捕了』，然後就把他的雙手反鎖在背後，戴上手銬，將他帶走。」”