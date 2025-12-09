Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│美臣蒙特今季入3球 平個人近4季新高 豪言俾曼聯迷睇到最好的自己

足球世界
更新時間：15:19 2025-12-09 HKT
發佈時間：15:19 2025-12-09 HKT

曼聯在周一英超作客4:1大勝狼隊，鋒將美臣蒙特(Mason Mount)攻入第3球，本人今季聯賽已累積3個入球，追平近4季新高。這名26歲英格蘭鋒將越踢越好，踢出加盟紅魔以來最好的表現，他矢言會讓魔迷睇到最好的自己。

今季英超入3球平近4季新高

美臣蒙特於2023年夏天加盟曼聯以來，一直受傷患困擾，斷斷續續上陣，陣上表現自然未如理想。然而此子今季終擺脫傷脅，15輪英超僅因傷缺陣1場，總數出場12次，連同今仗對狼隊的入球，至今已收錄3球，比過去兩季英超的總和還要多1球，他對上2屆各入1球。而3個聯賽入球，已追平個人近4季最佳成績，他在2022至23球季效力車路士時，全季入3球。

有信心繼續交出好表現

隨表現越來越好，這名26歲英格蘭中場矢言要讓魔迷睇到最好的自己：「每次踏上球場，我都希望自己能夠發揮出最好的水平，展現良好的競技狀態。我曾遇過挫折，也有過困難時期，不過我現在已感覺到自己已做好準備，向前邁進，交出最好表現。」

同B費好合拍

而此子今季3個英超入球中，有2球來自隊長般奴費南迪斯的助攻，他透露兩人的合作：「當我看到B費拿球，而他在足夠時間和空間去轉身處理皮球時，這對我來說就是一個訊號，我知道要嘗試跑到對手的身後，找准時機起步。大家都了解他的實力，他員要一拿到皮球，就會想盡辦法去創造機會。」

美臣蒙特上周末對水晶宮時亦攻入一球。路透社
美臣蒙特上周末對水晶宮時亦攻入一球。路透社
美臣蒙特今季3個英超入球，有2球來自B費的助攻。路透社
美臣蒙特今季3個英超入球，有2球來自B費的助攻。路透社
美臣蒙特今季越踢越好。路透社
美臣蒙特今季越踢越好。路透社

