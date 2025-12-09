英超｜狼隊主帥艾華士指球隊陷信心危機 完全理解球迷憤怒

狼隊主場1:4慘敗給曼聯後，以2分繼續在英超榜尾沉淪，主場球迷更將怒火發洩至球員身上，前鋒佐真拿臣（Jorgen Strand Larsen）被換離場時更獲「鼓掌歡送」，場面尷尬。賽後，領隊艾華士（Rob Edwards）坦承，這是一個「極其困難的晚上」，但他表示完全理解球迷的憤怒，並剖析了球隊目前缺乏信心的困境。

完全理解球迷的沮喪

面對球迷將矛頭直指球員的場面，艾華士賽後直言不諱，球隊已長達六個月未嘗一勝，球迷的憤怒是可以理解：「我完全理解那種沮喪。我不會坐視不理或美化任何事情，所以我明白那一方面。我當然希望他們能支持球員，但我理解他們的沮喪，因為我們正身處的困境。」

承認球員缺乏信心

對於球隊在場上的表現，艾華士為麾下弟子辯護，強調球員已拼盡全力，但承認球隊目前最大的問題在於心理層面，他解釋：「我可以保證，球員們正在努力嘗試。但很明顯，他們缺乏信心和信念。當情況變成這樣，他們就無法發揮出最佳水平，這就變得困難了。」

艾華士之言承認球隊已陷入戰績差，然後失信心，再導致表現更差的惡性循環。如何在球迷的怒火與球員的脆弱心理之間取得平衡，將是艾華士面臨的最大考驗。