Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜狼隊主帥艾華士指球隊陷信心危機 完全理解球迷憤怒

足球世界
更新時間：11:31 2025-12-09 HKT
發佈時間：11:31 2025-12-09 HKT

狼隊主場1:4慘敗給曼聯後，以2分繼續在英超榜尾沉淪，主場球迷更將怒火發洩至球員身上，前鋒佐真拿臣（Jorgen Strand Larsen）被換離場時更獲「鼓掌歡送」，場面尷尬。賽後，領隊艾華士（Rob Edwards）坦承，這是一個「極其困難的晚上」，但他表示完全理解球迷的憤怒，並剖析了球隊目前缺乏信心的困境。

完全理解球迷的沮喪

面對球迷將矛頭直指球員的場面，艾華士賽後直言不諱，球隊已長達六個月未嘗一勝，球迷的憤怒是可以理解：「我完全理解那種沮喪。我不會坐視不理或美化任何事情，所以我明白那一方面。我當然希望他們能支持球員，但我理解他們的沮喪，因為我們正身處的困境。」

承認球員缺乏信心

對於球隊在場上的表現，艾華士為麾下弟子辯護，強調球員已拼盡全力，但承認球隊目前最大的問題在於心理層面，他解釋：「我可以保證，球員們正在努力嘗試。但很明顯，他們缺乏信心和信念。當情況變成這樣，他們就無法發揮出最佳水平，這就變得困難了。」
艾華士之言承認球隊已陷入戰績差，然後失信心，再導致表現更差的惡性循環。如何在球迷的怒火與球員的脆弱心理之間取得平衡，將是艾華士面臨的最大考驗。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
23小時前
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
22小時前
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
樓市動向
6小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
15小時前
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
生活百科
20小時前
01:08
日本青森縣7.6級地震 預計北海道現3米高海嘯 札榥遊客披浴袍急逃
即時國際
13小時前
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
奇聞趣事
5小時前
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
3小時前
開播近25年的廣東話長壽劇《外來媳婦本地郎》7日播出大結局。微博
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
即時中國
20小時前
經初步分析，應家柏（圖中）認為布文、李慕華及杜苑欣均有機會贏得錦標。
馬場浮世繪｜騎師賽  應家柏睇好三將奪標
馬圈快訊
16小時前