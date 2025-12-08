英超｜利物浦名宿科拿IG透露患基底細胞癌 並已開刀切除腫瘤

利物浦傳奇射手科拿（Robbie Fowler），周一在社交媒體上驚爆自己早前接受了面部手術，以割除皮膚癌，消息震驚球壇。他特意分享了手術前後的照片，並藉此經歷呼籲大眾，若發現身體有任何不尋常的斑點，應及早求醫檢查。

現年50歲的科拿在Instagram上載了幾張照片，其中一張清晰可見其左邊眉毛上方有一處明顯的腫塊。他透露，經醫生診斷後，證實為基底細胞癌（basal cell carcinoma）。在手術後的照片中，該腫塊已被割除，傷口亦已縫合。

感恩及早發現 手術後無大礙

科拿向球迷更新其狀況時寫道：「手術前與手術後…最近有不少人都說著同樣的話，任何看起來不尋常的瑕疵或斑點，都應該去檢查一下。」他樂觀地表示：「是基底細胞癌，幸好發現得早，所以一切看起來都很好。」

球壇送上祝福

科拿的帖文發布後，迅速獲得超過1.2萬個讚好，一眾球圈中人及球迷紛紛留言送上祝福。當中包括前利物浦隊友奧利里奧（Fabio Aurelio）、路易斯加西亞（Luis Garcia）及馬克干沙利斯（Mark Gonzalez），以及英國網球明星施古普斯基（Neal Skupski）等。前紅軍門將教練艾達貝治（John Achterberg）亦留言道：「兄弟，一切安好就好。」