英超｜沙拿連續3場做後備 「球會將我當代罪羔羊，有人不想我留隊」

利物浦今晨作客以3：3賽和列斯聯，主將穆罕默德沙拿連續3場英超做後備，他今場最終沒有獲派上陣。他在賽後訪問震撼發言，對於再做後備表示不滿：「球會將我當代罪羔羊，有人不想我留隊。」

沙拿連續3場做後備，史洛特賽前解釋決定：「這不是容易的決定，因為我們都知道他是多偉大的球員。點兵是我的權限，由我選擇今仗所需。」而沙拿最終未獲派上陣，史洛特賽後解釋：「我們2：0、3：2領先，那時更需要控制戰局而非尋找入球。需要入球的時候，一般就會派沙拿上陣，正如上場鬥新特蘭。但在這個情況，我們需要想遠藤航這樣的球員，以保住勝局。」

「突然之間與史洛特沒有任何關係」

但沙拿顯然對決定非常不滿，在賽後訪問震撼發言，認為球會以他作為近況不濟的代罪羔羊：「我現在坐冷板，而我不知道為什麼。看似球會將我當代罪羔羊，想將所有責任推在我身上。我在夏天得到很多承諾，但我已連續3場坐冷板，因此不能說他們有遵守諾言。」他又指與領隊史洛特的關係變差：「我之前講過很多次，我與領隊的關係很好。但突然之間，我們沒有任何關係。我不知道為什麼，但我覺得有人不想我留隊。」

鬥白禮頓後離隊戰非洲盃 「會向晏菲路球迷道別」

利物浦將於周中歐聯作客國際米蘭，然後回到英超主場鬥白禮頓，沙拿其後將會離隊出戰非洲國家盃。沙拿對於會否離開利物浦似有暗示：「我跟家人說，叫他們來看對白禮頓的比賽。我不知道會否上陣，但我會享受那場比賽，因為我不知道接下來會發生什麼。我會在晏菲路向球迷道別，然後去踢非洲盃。」

沙拿訪問摘要

問：你在後備席時在想什麼？

沙拿：我不知道要講什麼。有點可笑，但我不敢相信。這對球隊而言是非常失望的賽果，因為在這樣的球賽，我們本應期待要取得勝利。我們先入兩球，球賽方向亦如我們所希望的，但之後有兩個愚蠢的失球。我不是要攻擊隊友，因為我坐在後備席，但我們有愚蠢的失球，正如之前也有發生。我們需要保持不失球並贏得比賽。

問：你不能相信什麼？

沙拿：我90分鐘都坐在後備席！第3次做後備，我想這是我職業生涯首次。我非常非常失望。多年來，特別是上個賽季，我為這間球會付出了這麼多。現在我卻要坐冷板，而我不知道為什麼。感覺就像球會把我當代罪羔羊。這就是我的感受。我覺得很明顯，有人想將所有責任推在我身上。夏天我得到很多承諾，但目前為止我已經連續3場做後備，所以我不能說他們有履行承諾。我之前多次說過，我和教練的關係很好，但突然之間，我們之間完全沒有關係了。我不知道為什麼，但在我看來，很明顯是有人不想讓我留隊。我一直支持這間球會，我的孩子們也會一直支持。我非常愛利物浦，而且永遠會如此。我昨天給我媽媽打電話，你們不知道我會不會正選上陣，但我知道。我昨天就跟他們說，叫他們來看對白禮頓的比賽。我不知道會否上陣，但我會享受它。在我心裡，我會享受那場比賽，因為我不知道接下來會發生什麼。我會在晏菲路向球迷道別，然後去踢非洲盃。我不知道到了那裡之後會發生什麼事。

問：對於現況你會如何處理？

沙拿：對我來說是不可接受的，我不知道為什麼這些事情會發生在我身上。我不明白。我覺得如果在其他地方，每間球會都會保護球員。但我現在看起來就是，你們把我當做代罪羔羊，他成了球隊的問題。但我不覺得我是問題。我為這間球會付出了太多。尊重，這是我希望得到的。我不應該每天都為了自己的位置拼命，因為我已經靠自己的表現贏得一席位。我不是比任何人更大，但我贏得了我的位置。這就是足球，事情就是這樣。

問：為利物浦的最後一場比賽？

沙拿：在足球世界裡，你永遠不知道。我不能接受現在的情況。我為利物浦付出了這麼多。