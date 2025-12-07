Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜阿仙奴95分鐘被維拉絕殺 近18場不敗告終 榜首優勢僅餘2分

更新時間：04:55 2025-12-07 HKT
發佈時間：04:55 2025-12-07 HKT

阿仙奴昨晚於英超作客阿士東維拉，被主隊於95分鐘絕殺，以1：2告負。「兵工廠」各項賽事近18場不敗告終，於英超雖以33分續排榜首，但領先優勢收窄至僅餘2分。

阿仙奴防線於10分鐘響起警號，維拉的奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）單刀被阿仙奴門將大衛拉耶（David Raya）撲出。兵工廠最終於36分鐘失守，維拉一次左路傳中，前點的阿仙奴守將加一頭撐高，皮球落到遠柱的馬迪卡殊（Matty Cash）面前，他隨即起腳射破拉耶十指關。阿仙奴半場落後0：1。

貝安迪亞於95分鐘轟絕殺球。路透社
阿仙奴於95分鐘被絕殺。路透社
杜沙特後備入替不久為阿仙奴扳平。路透社
阿仙奴各項賽事近18場不敗告終。路透社
貝安迪亞95分鐘轟絕殺球

阿仙奴半場換入李安度杜沙特（Leandro Trossard）和約基利斯（Viktor Gyökeres）奏效。52分鐘，維拉的控球權於中圈附近被逼甩，阿仙奴隨即反擊，最終由布卡約沙卡（Bukayo Saka）右路傳送，杜沙特近門射入。但阿仙奴最終3分全失，維拉於95分鐘一次右路傳中，禁區內一輪混戰後，最終貝安迪亞（Emiliano Buendía）在人叢中起腳，皮球直飛遠柱上角入網，絕殺阿仙奴。

維拉近10場英超贏9場升第3

阿仙奴最終以1：2落敗，各項賽事近18場不敗告終；他們對上一場敗仗是8月31日作客以0：1不敵利物浦。「槍手」賽後以10勝3和2負得33分續排榜首，但近5仗錄得2勝2和1負，榜首領先優勢收窄至僅餘2分；次席的曼城同日以3：0擊敗新特蘭。至於阿士東維拉，他們頭5輪英超錄得3和2負僅排第18位，但近10場贏9場，昨晚擊敗阿仙奴後以9勝3和3負得30分排在第3位。

