世界盃抽籤｜英格蘭分組鬥克羅地亞、加納 杜曹：困難的分組 困難的首戰

足球世界
更新時間：07:46 2025-12-06 HKT
發佈時間：07:46 2025-12-06 HKT

英格蘭於明年世界盃決賽周分組賽，於L組與克羅地亞、加納和巴拿馬同組。「三獅軍團」首戰將於6月17日鬥克羅地亞，教練杜曹直言：「困難的分組，困難的首戰。」

英格蘭於歐洲區外圍賽8戰全勝兼零失球，被點名視為明年世界盃大熱。但杜曹評決賽周分組抽籤結果，直言難踢：「困難的分組，克羅地亞和加納是世界盃常客，實力頑強。巴拿馬，我目前不太熟悉他們，但我們將在比賽開始前了解更多。對我而言，我只在歐聯經歷過這樣的分組賽，做法永遠是給予最大的尊重和專注贏得首名。分組看來難踢，但我們充滿信心，將會做好準備。」

杜曹認為分組賽難踢。路透社
英格蘭與克羅地亞、加納和巴拿馬同組。路透社
英格蘭決賽周分組賽首戰將鬥克羅地亞。路透社
「沒有人應被低估」

克羅地亞於2018俄羅斯世界盃於4強擊敗英格蘭，最終於決賽不敵法國飲恨；2022卡塔爾世界盃亦殺入前四，獲得季軍。杜曹補充：「沒有人應被低估，克羅地亞當然突出。加納陣中亦充滿有才能的球員，由世界盃歷史所看可以製造驚喜。巴拿馬則會做好黑馬的角色。所有球隊都值得予以最大的尊重。」

友賽安排或有變動

英格蘭分組賽首戰是6月17日鬥克羅地亞，之後是6月23日鬥加納，最後一戰是6月27日鬥巴拿馬。對於友賽安排，早前傳出將鬥日本和烏拉圭，但經抽籤後杜曹表示有可能改變：「我們3月有友賽，以及6月有賽前備戰的比賽。但我們可能要再考慮，分組賽對手中沒有亞洲或南美球隊，或要看看其他選擇。概括來說，我們在3月希望鬥強隊，之後再進行下一步。」

世界盃抽籤結果

A組：墨西哥、南非、韓國、歐洲附加賽D
B組：加拿大、歐洲附加賽A、卡塔爾、瑞士
C組：巴西、摩洛哥、海地、蘇格蘭
D組：美國、巴拉圭、澳洲、歐洲附加賽C
E組：德國、庫拉索、科特迪瓦、厄瓜多爾
F組：荷蘭、日本、歐洲附加賽B、突尼西亞
G組：比利時、埃及、伊朗、紐西蘭
H組：西班牙、佛得角、沙特阿拉伯、烏拉圭
I組：法國、塞內加爾、跨洲附加賽2、挪威
J組：阿根廷、阿爾及利亞、奧地利、約旦
K組：葡萄牙、跨洲附加賽1、烏茲別克、哥倫比亞
L組：英格蘭、克羅地亞、加納、巴拿馬

附加賽名單

歐洲附加賽A：意大利／威爾斯／北愛爾蘭／波斯尼亞
歐洲附加賽B：烏克蘭／瑞典／波蘭／阿爾巴尼亞
歐洲附加賽C：土耳其／羅馬尼亞／科索沃／斯洛伐克
歐洲附加賽D：捷克／愛爾蘭／丹麥／北馬其頓
跨洲附加賽1：牙買加／新喀里多尼亞／剛果民主共和國
跨洲附加賽2：玻利維亞／蘇里南／伊拉克

