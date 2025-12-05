Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼聯突然失去主場威力 4連捷變2場不勝 守將馬沙拉奧：好難受﹗

足球世界
更新時間：15:26 2025-12-05 HKT
發佈時間：15:26 2025-12-05 HKT

周四英超快車，曼聯在奧脫福球場被韋斯咸逼和1:1，連同上次0:1不敵愛華頓，近2輪主場聯賽僅得1和1負，與之前4連捷的走勢截然不同，突然失去地頭威力。該隊守將馬沙拉奧和達洛治不約而同表示，要反思為何在主場表現不濟，前者更指感覺「好難受」﹗

季初主場勁作客差

曼聯今季初一直是主場勁作客差，首輪主場鬥阿仙奴贏形勢輸0:1後，之後4輪地頭布陣悉數奏捷，分別擊敗般尼、車路士、新特蘭和白禮頓。同期作客成績就慘不忍睹，英超頭3次遠征分別不敵曼城和賓福特，以及賽和富咸。

近2輪主場聯賽1和1負

然而主客成力最近恰巧相反，連續2次於奧脫福球場出擊不勝，只有1和1負，包括大部份時間踢多1人下以0:1不敵愛華頓。相反作客就4場不敗，贏利物浦及新特蘭，又賽和諾定咸森林和熱刺。對此葡萄牙守將返達洛治表示：「我們需要更好地控制比賽，尤其在奧脫福球場。入波後我們不能那樣急躁，球隊在控球方面有點鬆懈。」

馬沙拉奧：連續2次主場失分好難受﹗

而馬沙拉奧更指今場由贏變和好難受：「今場的感覺就像輸波一樣，因為連續第2次在主場失分。這種感覺真的很難受，由贏變和，很難找到任何積極的元素。是我們球員本身，令到自己失望。」

