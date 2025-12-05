英超│明奈又坐足90分鐘板凳 艾摩廉大笑避談原因

曼聯在周四英超主場1:1被韋斯咸逼和，賽後其中一個焦點是中場新星明奈(Kobbie Mainoo)再次坐足90分鐘板凳，今季聯賽第4次進入大軍名單卻沒有出場機會。今仗紅魔於83分鐘被追和後僅餘1個換人名額，魯賓艾摩廉寧願再換守將，都沒有讓中前場的明奈出場，球迷和媒體都質疑前者的決定，艾帥被問及此事僅大笑，避談原因。

5個換人名額換入4名守將

今場曼聯於半場作出第一次調動，由中堅約羅入替有黃牌在身的艾登希雲。68分鐘第2個調動，左翼衛柏德列多古換走同位置的達洛治。到78分鐘，魯賓艾摩頓一口氣換2人，由防守中場曼紐爾烏加迪和鋒將美臣蒙特，代替馬菲奧斯根夏及約舒亞舒克斯。球隊於83分鐘被追平，當時後備席有門將比恩迪、被冷待的左閘馬拉西亞、中堅利辛度馬天尼斯、中場明奈和18歲年輕翼鋒拿斯。

明奈第4次坐足90分鐘板凳

紅魔急需入球贏波，但艾摩廉於88分鐘最後一次換人，居然以馬天尼斯入替左中堅勞基梳爾，屬同位置的調動，沒有換入攻強於守的中場明奈。後者最終坐足90分鐘板凳，今季英超第4次進入大軍名單而沒有出場，聯賽僅9次後備上陣，合共只獲171分鐘的出場時間。

艾摩廉沒正面回應棄用明奈

球迷和媒體對艾摩廉的最後一次換人決定大惑不解，有記者賽後直接問他為何不派進攻球員出場時，他反問有那位球員選擇。當記者回應明奈時，艾摩廉只以笑聲回應，沒有正面回答。據報明奈對自己在曼聯的處境深心不滿，希望在1月轉會窗重開後，以借用身份離隊。