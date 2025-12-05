Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜艾摩廉認入球後失控 堅尼狠批欠質素：對這隊曼聯沒信任

足球世界
更新時間：07:10 2025-12-05 HKT
發佈時間：07:10 2025-12-05 HKT

曼聯今晨於英超以1：1被韋斯咸逼和，錯失升上第5位的機會。名宿堅尼賽後狠批球隊欠缺質素和強度，「對這隊曼聯沒有信任」。

艾摩廉：入球後無法保持控球

曼聯領先1球下被韋斯咸逼和，領隊魯賓艾摩廉賽後承認球隊失去控制：「球隊表現有好的時刻，但在入球後有點失去控制，我們應該在入第一球後，好好結束比賽。比賽原本在我們的掌控之中，而任何死球都有機會制造麻煩。我們在入球後無法保持控球。」曼聯在77分鐘換入烏加迪和美臣蒙特，換走根夏和舒克斯；曼聯在84分鐘被扳平。就著換人，艾摩廉表示：「這不是藉口，球員換了但我們知道該做些什麼。我們需要結束比賽。」

曼聯於84分鐘被韋斯咸扳平。路透社
曼聯於84分鐘被韋斯咸扳平。路透社
曼聯錯失升第5位的機會。路透社
曼聯錯失升第5位的機會。路透社
艾摩廉承認球隊在入波後失控。路透社
艾摩廉承認球隊在入波後失控。路透社

堅尼：被換球員似贏冠軍

至於堅尼則狠批曼聯：「曼聯作出換人調動，他們可以這樣做。但我看到球員離場時，好像是贏了冠軍！你不能放鬆，每個球員都獲得站立歡送，這間球會的標準在哪裏？贏到3：0才放鬆吧。」除了今場，堅尼認為過去幾場曼聯的表現都非常不濟：「過去3、4場，是好好總結了曼聯，球隊缺乏質素和強度，兩球領先水晶宮後，防守就似酒吧球隊。有機會完成任務之際，他們又似懼怕。面對護級隊和十人應戰愛華頓，如果這樣都無法應對，你如何面對聯賽榜上游球隊？」

曼聯下一場將面對榜尾的狼隊，後者仍未在今季英超開齋。堅尼表示：「他們下場對手是狼隊，這是英超我見過最差的球隊，看看吧。」但堅尼對於這支曼聯的信心並不大：「尋找贏波的方法，取得成績，不可能比去季差吧。防守和中場，均是最大的問題。我不能相信這支曼聯，能夠取得成績。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
生活百科
14小時前
大埔宏福苑五級火｜沙田第一城保安員罹難遺妻女 管業處籌近百萬數捐款
突發
6小時前
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
突發
9小時前
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
影視圈
13小時前
大埔宏福苑五級火｜本港逾6成自置物業已供滿 業主應否自行購火險？保聯：投保非只為按揭
大埔宏福苑五級火｜本港逾6成自置物業已供滿 業主應否自行購火險？保聯：投保非只為按揭
樓市動向
2小時前
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
飲食
14小時前
TVB「富貴視帝」北上搵食超貼地 幫襯街邊檔歎平民小食越活越年輕 傳畀兒子20萬生活費
TVB「富貴視帝」北上搵食超貼地 幫襯街邊檔歎平民小食越活越年輕 傳畀兒子20萬生活費
影視圈
11小時前
大埔宏福苑五級火｜災後第9日DVIU再救出多隻生還動物 小黑貓與主人劫後重聚
大埔宏福苑五級火｜災後第9日DVIU再救出多隻生還動物 小黑貓與主人劫後重聚
突發
9小時前
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
影視圈
23小時前
印度航空波音737客機失蹤13年  竟被發現遺落加爾各答機場
即時國際
4小時前