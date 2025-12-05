英超｜艾摩廉認入球後失控 堅尼狠批欠質素：對這隊曼聯沒信任

曼聯今晨於英超以1：1被韋斯咸逼和，錯失升上第5位的機會。名宿堅尼賽後狠批球隊欠缺質素和強度，「對這隊曼聯沒有信任」。

艾摩廉：入球後無法保持控球

曼聯領先1球下被韋斯咸逼和，領隊魯賓艾摩廉賽後承認球隊失去控制：「球隊表現有好的時刻，但在入球後有點失去控制，我們應該在入第一球後，好好結束比賽。比賽原本在我們的掌控之中，而任何死球都有機會制造麻煩。我們在入球後無法保持控球。」曼聯在77分鐘換入烏加迪和美臣蒙特，換走根夏和舒克斯；曼聯在84分鐘被扳平。就著換人，艾摩廉表示：「這不是藉口，球員換了但我們知道該做些什麼。我們需要結束比賽。」

曼聯於84分鐘被韋斯咸扳平。路透社

曼聯錯失升第5位的機會。路透社

艾摩廉承認球隊在入波後失控。路透社

堅尼：被換球員似贏冠軍

至於堅尼則狠批曼聯：「曼聯作出換人調動，他們可以這樣做。但我看到球員離場時，好像是贏了冠軍！你不能放鬆，每個球員都獲得站立歡送，這間球會的標準在哪裏？贏到3：0才放鬆吧。」除了今場，堅尼認為過去幾場曼聯的表現都非常不濟：「過去3、4場，是好好總結了曼聯，球隊缺乏質素和強度，兩球領先水晶宮後，防守就似酒吧球隊。有機會完成任務之際，他們又似懼怕。面對護級隊和十人應戰愛華頓，如果這樣都無法應對，你如何面對聯賽榜上游球隊？」

曼聯下一場將面對榜尾的狼隊，後者仍未在今季英超開齋。堅尼表示：「他們下場對手是狼隊，這是英超我見過最差的球隊，看看吧。」但堅尼對於這支曼聯的信心並不大：「尋找贏波的方法，取得成績，不可能比去季差吧。防守和中場，均是最大的問題。我不能相信這支曼聯，能夠取得成績。」