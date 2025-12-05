Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃｜決賽周今晚深夜抽籤 葡萄牙主帥馬天尼斯：英格蘭是大熱

更新時間：06:47 2025-12-05 HKT
發佈時間：06:47 2025-12-05 HKT

世界盃決賽周抽籤儀式，將於美國東岸時間12月5日中午12時正開始。英格蘭於歐洲區外圍賽表現完美，8戰全勝零失球，葡萄牙主帥馬天尼斯認為對手「有所有奪冠需要的特質」。

馬天尼斯盛讚英軍由教練到球員，都具備冠軍特質：「你有在最高水平舞台執教過的教練，他曾帶領車路士贏得歐聯。我一直認為，球會比賽是讓球員好好準備為國效力的地方。英格蘭擁有的球員，受惠於英超高強度的比賽，以及在歐聯等經歷。成果、材料也齊全，英格蘭的確是熱門之一。」

英格蘭於外圍賽8戰全勝零失球。路透社
英格蘭於外圍賽8戰全勝零失球。路透社
馬天尼斯認為英格蘭是明年世界盃大熱。路透社
馬天尼斯認為英格蘭是明年世界盃大熱。路透社
馬天尼斯盛讚杜曹在最高水平舞台執教過。路透社
馬天尼斯盛讚杜曹在最高水平舞台執教過。路透社

點名6隊可與英格蘭匹敵

談及「熱門群組」，馬天尼斯點名幾支能夠與英格蘭匹敵的球隊：「阿根廷和巴西均具競爭力。歐洲方面，德國在拿高士文執教下有很多進步。意大利，如果他們在附加賽晉級，將有能力走得很遠。另外還有法國和西班牙，世界排名前列、有輝煌的歷史，以及對於國家隊有信念。」

抽籤香港時間今晚深夜1時舉行

2026世界盃決賽周抽籤將於華盛頓舉行，儀式由當地時間12月5日中午12時舉行，即香港時間12月6日凌晨1時。

