英超｜祖達29歲冥壽 利物浦致意：我們永遠的20號

2025年12月4日，本是迪亞高祖達（Diogo Jota）的29歲生日。但這名利物浦球星於7月因交通意外離世，球會在他29言冥壽的這一天，於社交媒體致意：「永在我心，我們永遠的20號。」

手捧英超盃、腰纏葡萄牙國旗畫像

利物浦於社交媒體上載一張祖達手捧英超獎盃、腰纏葡萄牙國旗的畫像，圖片上寫道「永恆的，我們的20號」。帖文的文字感人：

「今天，如同每一天，我們懷念迪亞高祖達，這本是他的29歲生日。」

「我們所有的愛、思念與祈禱，依然與他的妻子露特、他的孩子、父母及所有家人和朋友同在，只與其胞弟安德雷的家人同在。」

「永遠在我們心中，永遠的20號。」

利物浦於社交媒體向祖達致意。X截圖

祖達永遠在利物浦上下心中。路透社

祖達於7月因車禍逝世。路透社

祖達於今年7月與胞弟安德雷（Andre Silva）於西班牙發生車禍不幸身亡，利物浦其後宣布將其20號球衣永久退役。領隊史洛特早前表示球隊仍然受到祖達離世影響，但不會以這名葡萄牙球員作為球隊表示不濟的藉口。利物浦各項賽事近14場戰績為4勝1和9負，日前於英超以1：1逼和新特蘭。利物浦之後3役對手是英超作客列斯聯、歐聯作客國際米蘭和英超主場迎戰白禮頓。