Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜祖達29歲冥壽 利物浦致意：我們永遠的20號

足球世界
更新時間：06:46 2025-12-05 HKT
發佈時間：06:46 2025-12-05 HKT

2025年12月4日，本是迪亞高祖達（Diogo Jota）的29歲生日。但這名利物浦球星於7月因交通意外離世，球會在他29言冥壽的這一天，於社交媒體致意：「永在我心，我們永遠的20號。」

手捧英超盃、腰纏葡萄牙國旗畫像

利物浦於社交媒體上載一張祖達手捧英超獎盃、腰纏葡萄牙國旗的畫像，圖片上寫道「永恆的，我們的20號」。帖文的文字感人：

「今天，如同每一天，我們懷念迪亞高祖達，這本是他的29歲生日。」
「我們所有的愛、思念與祈禱，依然與他的妻子露特、他的孩子、父母及所有家人和朋友同在，只與其胞弟安德雷的家人同在。」
「永遠在我們心中，永遠的20號。」

利物浦於社交媒體向祖達致意。X截圖
利物浦於社交媒體向祖達致意。X截圖
祖達永遠在利物浦上下心中。路透社
祖達永遠在利物浦上下心中。路透社
祖達於7月因車禍逝世。路透社
祖達於7月因車禍逝世。路透社

祖達於今年7月與胞弟安德雷（Andre Silva）於西班牙發生車禍不幸身亡，利物浦其後宣布將其20號球衣永久退役。領隊史洛特早前表示球隊仍然受到祖達離世影響，但不會以這名葡萄牙球員作為球隊表示不濟的藉口。利物浦各項賽事近14場戰績為4勝1和9負，日前於英超以1：1逼和新特蘭。利物浦之後3役對手是英超作客列斯聯、歐聯作客國際米蘭和英超主場迎戰白禮頓。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
生活百科
13小時前
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
突發
8小時前
大埔宏福苑五級火｜沙田第一城保安員罹難遺妻女 管業處籌近7位數捐款
突發
5小時前
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
影視圈
12小時前
大埔宏福苑五級火｜災後第9日DVIU再救出多隻生還動物 小黑貓與主人劫後重聚
大埔宏福苑五級火｜災後第9日DVIU再救出多隻生還動物 小黑貓與主人劫後重聚
突發
7小時前
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
飲食
13小時前
TVB「富貴視帝」北上搵食超貼地 幫襯街邊檔歎平民小食越活越年輕 傳畀兒子20萬生活費
TVB「富貴視帝」北上搵食超貼地 幫襯街邊檔歎平民小食越活越年輕 傳畀兒子20萬生活費
影視圈
10小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
2025-12-03 17:00 HKT
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
影視圈
22小時前
大埔宏福苑五級火丨鄭秀文遭私訊追問「除了祈禱有冇捐錢」 罕見動怒撰長文揭捐款真相
大埔宏福苑五級火丨鄭秀文遭私訊追問「除了祈禱有冇捐錢」 罕見動怒撰長文揭捐款真相
影視圈
13小時前