英超｜曼聯1：1賽和韋斯咸排第8 落後第4位車路士2分

曼聯今晨英超主場鬥韋斯咸，被對手以1：1逼和。曼聯錯失升上第5位的機會，賽後以22分排第8，落後第4位的車路士2分。

上半場最有威脅埋門出現在28分鐘，曼聯的阿密特迪亞路右路落底線，約舒亞舒克斯大腿撞射，被韋斯咸守將、倒戈的雲比沙卡（Aaron Wan-Bissaka）門前頭槌護空門。緊接馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）倒掛被擋，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）窩利補射僅僅斜出。兩軍半場互無紀錄。

達洛治為曼聯打開紀錄。路透社

曼聯1：1韋斯咸。路透社

般奴費南迪斯完場前門前失機。路透社

蘇加圖馬加沙於84分鐘助韋斯咸扳平。路透社

達洛治助曼聯開紀錄

曼聯於下半場58分鐘打破僵局，卡斯米路（Casemiro）接應阿密特的橫傳施射，被敵方守將擋到改變方向，皮球落在禁區內的達洛治（Diogo Dalot）的腳下，他一控一射破網。韋斯咸於84分鐘扳平，一次右路角球，查洛保雲頭槌攻門被馬沙拉奧白界前護空門，但皮球落在蘇加圖馬加沙（Soungoutou Magassa）腳下，他輕鬆射地波補中，是他加盟韋斯咸後首個入球。

最終兩軍以1：1言和。曼聯錯過升上第5位的機會，賽後以6勝4和4負得22分排在第8位，落後第4位的車路士2分，落後榜首的阿仙奴11分。韋斯咸則以3勝3和8負得12分，排在第18位。