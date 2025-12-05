Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼聯1：1賽和韋斯咸排第8 落後第4位車路士2分

足球世界
更新時間：06:31 2025-12-05 HKT
發佈時間：06:31 2025-12-05 HKT

曼聯今晨英超主場鬥韋斯咸，被對手以1：1逼和。曼聯錯失升上第5位的機會，賽後以22分排第8，落後第4位的車路士2分。

上半場最有威脅埋門出現在28分鐘，曼聯的阿密特迪亞路右路落底線，約舒亞舒克斯大腿撞射，被韋斯咸守將、倒戈的雲比沙卡（Aaron Wan-Bissaka）門前頭槌護空門。緊接馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）倒掛被擋，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）窩利補射僅僅斜出。兩軍半場互無紀錄。

達洛治為曼聯打開紀錄。路透社
達洛治為曼聯打開紀錄。路透社
曼聯1：1韋斯咸。路透社
曼聯1：1韋斯咸。路透社
般奴費南迪斯完場前門前失機。路透社
般奴費南迪斯完場前門前失機。路透社
蘇加圖馬加沙於84分鐘助韋斯咸扳平。路透社
蘇加圖馬加沙於84分鐘助韋斯咸扳平。路透社

達洛治助曼聯開紀錄

曼聯於下半場58分鐘打破僵局，卡斯米路（Casemiro）接應阿密特的橫傳施射，被敵方守將擋到改變方向，皮球落在禁區內的達洛治（Diogo Dalot）的腳下，他一控一射破網。韋斯咸於84分鐘扳平，一次右路角球，查洛保雲頭槌攻門被馬沙拉奧白界前護空門，但皮球落在蘇加圖馬加沙（Soungoutou Magassa）腳下，他輕鬆射地波補中，是他加盟韋斯咸後首個入球。

最終兩軍以1：1言和。曼聯錯過升上第5位的機會，賽後以6勝4和4負得22分排在第8位，落後第4位的車路士2分，落後榜首的阿仙奴11分。韋斯咸則以3勝3和8負得12分，排在第18位。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
生活百科
13小時前
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
突發
8小時前
大埔宏福苑五級火｜沙田第一城保安員罹難遺妻女 管業處籌近7位數捐款
突發
5小時前
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
影視圈
12小時前
大埔宏福苑五級火｜災後第9日DVIU再救出多隻生還動物 小黑貓與主人劫後重聚
大埔宏福苑五級火｜災後第9日DVIU再救出多隻生還動物 小黑貓與主人劫後重聚
突發
8小時前
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
飲食
13小時前
TVB「富貴視帝」北上搵食超貼地 幫襯街邊檔歎平民小食越活越年輕 傳畀兒子20萬生活費
TVB「富貴視帝」北上搵食超貼地 幫襯街邊檔歎平民小食越活越年輕 傳畀兒子20萬生活費
影視圈
10小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
2025-12-03 17:00 HKT
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
影視圈
22小時前
大埔宏福苑五級火丨鄭秀文遭私訊追問「除了祈禱有冇捐錢」 罕見動怒撰長文揭捐款真相
大埔宏福苑五級火丨鄭秀文遭私訊追問「除了祈禱有冇捐錢」 罕見動怒撰長文揭捐款真相
影視圈
13小時前