巴甲│尼馬帶傷演帽子戲法 3年半首次戴帽 領山度士贏波走出降班區│有入球片
更新時間：13:34 2025-12-04 HKT
周三巴甲，帶著膝傷出戰的尼馬(Neymar)踢出近年代表作，大演帽子戲法帶領山度士作客3:0擊敗青年人，取得關鍵的護級3分，在尚餘1輪下暫時脫離降班區。今次是尼馬自2022年4月以來首次戴帽，為母會貢獻自己的所有力量。
尼馬無視膝傷披甲
33歲的尼馬在去月中弄傷左膝，消息指他需要在季尾接受關節鏡手術根治半月板的問題，但由於其母會山度士陷入降班危機，這名前巴西國腳無視醫生提早收咧的要求，一直帶傷出戰。此子今場繼續披甲，並在下半場56分鐘起，17分鐘內連入3球，包括射入一個12碼，領軍3蛋贈青年人。
17分鐘入3球
尼馬完成帽子戲法，83分鐘功成身退被換走，全場除3個入球外，還有2次關鍵傳球、5次長傳、2次過人和2次奪回控球權，為母會貢獻所有力量。而今次是他逾3年半以來首次戴帽，對上一次單場入3球是2022年4月，當時他在法甲巴黎聖日耳門作客6:1大勝克萊蒙特時，為客軍大演帽子戲法。
山度士升上14位
而山度士取得關鍵3分後，37輪巴甲累積44分，脫離降班區升上第14位，比護級線、17位的維多利亞多2分。山度士尾輪將會主場對高士路，贏波肯定可以護級，就算和波亦大有機會逃出生天。
