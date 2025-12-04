Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴甲│尼馬帶傷演帽子戲法 3年半首次戴帽 領山度士贏波走出降班區│有入球片

足球世界
更新時間：13:34 2025-12-04 HKT
發佈時間：13:34 2025-12-04 HKT

周三巴甲，帶著膝傷出戰的尼馬(Neymar)踢出近年代表作，大演帽子戲法帶領山度士作客3:0擊敗青年人，取得關鍵的護級3分，在尚餘1輪下暫時脫離降班區。今次是尼馬自2022年4月以來首次戴帽，為母會貢獻自己的所有力量。

 

尼馬無視膝傷披甲

33歲的尼馬在去月中弄傷左膝，消息指他需要在季尾接受關節鏡手術根治半月板的問題，但由於其母會山度士陷入降班危機，這名前巴西國腳無視醫生提早收咧的要求，一直帶傷出戰。此子今場繼續披甲，並在下半場56分鐘起，17分鐘內連入3球，包括射入一個12碼，領軍3蛋贈青年人。

17分鐘入3球

尼馬完成帽子戲法，83分鐘功成身退被換走，全場除3個入球外，還有2次關鍵傳球、5次長傳、2次過人和2次奪回控球權，為母會貢獻所有力量。而今次是他逾3年半以來首次戴帽，對上一次單場入3球是2022年4月，當時他在法甲巴黎聖日耳門作客6:1大勝克萊蒙特時，為客軍大演帽子戲法。

山度士升上14位

而山度士取得關鍵3分後，37輪巴甲累積44分，脫離降班區升上第14位，比護級線、17位的維多利亞多2分。山度士尾輪將會主場對高士路，贏波肯定可以護級，就算和波亦大有機會逃出生天。

尼馬在賽後用繃帶包實左膝。法新社
尼馬在賽後用繃帶包實左膝。法新社
尼馬一直帶傷出戰，每次比賽後都會冰敷左膝。法新社
尼馬一直帶傷出戰，每次比賽後都會冰敷左膝。法新社

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
突發
6小時前
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
飲食
20小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
21小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
2025-12-03 12:39 HKT
02:46
大埔宏福苑五級火｜路透社黃伯火場痛哭照全球心碎 兒子：他仍為媽媽落淚，但努力走出來
即時國際
11小時前
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
影視圈
5小時前
01:22
大埔宏福苑五級火｜物管丹麥母公司股價急挫8%  發聲明否認涉裝修工程
即時國際
9小時前
大埔宏福苑五級火｜港女收亡母「最後禮物」 蘋果/栗子隱含這寓意：她連告別都用最溫暖的方式
大埔宏福苑五級火｜港女收亡母「最後禮物」 蘋果/栗子隱含這寓意：她連告別都用最溫暖的方式
生活百科
23小時前
03:08
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至159死最細得1歲 31人仍失聯 累拘21名工程相關人士
突發
4小時前