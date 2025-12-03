西甲│巴塞隆拿3:1馬體會 拉芬夏入波最搶鏡 拉舒福特重返正選無望

周二西甲上演重頭戲，巴塞隆拿主場對馬德里體會在先失一球下，最終連入3球反勝3:1，順利全取3分。剛傷瘉回歸的巴塞隊長拉芬夏比洛尼(Raphinha)今仗先開紀錄，連續2場正選都有好表現，獲客軍教練施蒙尼大讚，被他取代退居後備的鋒將拉舒福特(Marcus Rashford)，重返正選行列的希望進一步下滑。

拉芬夏為巴塞扳平

巴塞於18分鐘先失守，被馬體會中場阿歷斯巴爾拿突破越位陷阱，單刀挑射破網。幸好他們於7分鐘後迅即扳平，拉芬夏接應中場柏迪的直線妙傳，扭過出迎的牀單軍團門將奧比歷克再輕鬆射入空門。球隊於換邊後有丹尼爾奧莫和費倫托利斯各入1球，反勝3:1。

近2場西甲正選1球1助攻

拉芬夏早前因為大腿肌肉傷患缺陣近2個月，去月底復出立即重拾狀態，剛周末西甲主場3:1贏艾拉維斯出任正選左翼，交出一次助攻，今仗就有士哥，本季聯賽9次上陣收錄4球3助攻，獲馬體會教練施蒙尼大讚：「拉芬夏甚麼都能做到，既能入波，又能逼搶。我不知道他為甚麼未能拿到金球獎。」此子就指狀態未完全回復：「我正在尋找自己最佳的身體狀態，今場我感到有些疲倦，所以要求被換走。」

拉舒福特連續3場任後備

在拉芬夏養傷期間搶走其正選席位，並打出高效表現的拉舒福特，近3場各賽事都退居後備，替補出場的表現不及之前，隨住拉芬夏越踢越好，這名英格蘭鋒將恐重返正選無望。