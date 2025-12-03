英超│曼城、富咸炮製9個入球 英超歷來只係第7多 最多一場入11球

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新時間：11:43 2025-12-03 HKT
發佈時間：11:43 2025-12-03 HKT

周二英超快車，曼城作客5:4擊敗富咸，雙方合共炮製9個入球，比賽過程緊張刺激。然而9個士哥在英超比賽並不罕見，只是聯賽歷來單場入球第7多的比賽，之前有5場共入10球，最多一仗是合共11球，是2007年樸茨茅夫7:4擊敗雷丁時錄得。藍月門將基安盧基當拿隆馬矢言，英超比賽就是如此瘋狂。

樸茨茅夫7:4雷丁

由1992年成立開始，英超不時有瘋狂賽事出現，歷來最多入球的一仗，是2007年9月29日樸茨茅夫主場對雷丁一仗，兩隊由開賽6分鐘一直入到下半場補時4分鐘，主隊樸茅最終贏7:4。而10個入球的英超比賽，歷來出現過5次，分別是2009年11月22日，熱刺主場9:1大勝韋根，射手迪科爾個人入5球；2007年12月29日，熱刺地頭6:4贏雷丁，保加利亞射手貝碧托夫上演大四喜；2012年12月29日，阿仙奴主場7:3狂數紐卡素；另外2仗涉及曼聯，2013年5月19日作客5:5賽和西布朗，這是紅魔傳奇領隊費格遜退休前最後一仗，還有2011年8月28日主場8:2大炒阿仙奴，是英超歷來其中一場經典賽事。

5場10個入波 場場經典

今仗9個入球，是英超歷來第7多入球的比賽，4度失守的曼城門將基安盧基當拿隆馬賽後在社交媒體上載比賽相片，並留言：「艾寧夏蘭特告訴過我，英超比賽很瘋狂﹗」而藍月領隊哥迪奧拿亦指這是英超獨有：「這就是英超，你根本控制不了，我知道大家肯定會問發生了甚麼，但我沒有答案。英超的比賽風格就是這樣，這就是這個聯賽的風格。」

