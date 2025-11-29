英超│水晶宮對曼聯演「3421」大戰 加拉斯拿讚紅魔實力大增 「交手好有趣」

曼聯明晚(30日)英超將會作客水晶宮，比賽的焦點落在雙方的陣式上，兩隊是英超20隊中僅有使用3後衛陣式的球隊。水晶宮近3次聯賽對紅魔收錄2勝1和，領隊加拉斯拿(Oliver Glasner)的風評遠勝客軍教頭魯賓艾摩廉，然而前者表示曼聯今季3名鋒線新兵對辦，鋒線效率大增，實力不可同日而喻，今場交手將會很有趣。

水晶宮、曼聯同有3後衛陣式

加拉斯拿和魯賓艾摩廉都是3後衛陣式的死忠，彼此最常用「3421」。上季水晶宮勇奪英格蘭足總盃破隊史錦標荒，英超排名又比曼聯高3位，加上他們近3次聯賽鬥紅魔取得2勝1和，包括去季艾摩廉上任後贏2:0，外界一直指加拉斯拿的執教功力遠勝艾廉廉。

水晶宮近3次英超對曼聯2勝1和

然而加拉斯拿指紅魔已完全不同：「前季贏4:0一仗，米高奧利斯和伊斯還在陣中，曼聯的主帥是坦哈格，談論那場比賽已意義不大。而上季在奧脫福2:0大仗，艾摩廉當時的確已執教，但他們的陣容不同了，最主要是進攻方面。他們用2億鎊買了3個前鋒，還簽入一些踢法非常積極的球員，其工作效率已比去年高得多，得到了回報。」

加斯拿：3後衛攻擊力強

同時加拉斯拿期待與曼聯合演「3後衛」大戰：「有時候我們討論3後衛陣式，這真的很有意思。我們和曼聯是擁有英超最高預期入球值的球隊，所以這套體系的攻擊力很多。比賽關鍵是你如何運用這套體系，進攻時有多流暢，以及你的創造力有多強，我非常期待這場比賽。」