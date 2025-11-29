Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│水晶宮對曼聯演「3421」大戰 加拉斯拿讚紅魔實力大增 「交手好有趣」

足球世界
更新時間：19:50 2025-11-29 HKT
發佈時間：19:50 2025-11-29 HKT

曼聯明晚(30日)英超將會作客水晶宮，比賽的焦點落在雙方的陣式上，兩隊是英超20隊中僅有使用3後衛陣式的球隊。水晶宮近3次聯賽對紅魔收錄2勝1和，領隊加拉斯拿(Oliver Glasner)的風評遠勝客軍教頭魯賓艾摩廉，然而前者表示曼聯今季3名鋒線新兵對辦，鋒線效率大增，實力不可同日而喻，今場交手將會很有趣。

水晶宮、曼聯同有3後衛陣式

加拉斯拿和魯賓艾摩廉都是3後衛陣式的死忠，彼此最常用「3421」。上季水晶宮勇奪英格蘭足總盃破隊史錦標荒，英超排名又比曼聯高3位，加上他們近3次聯賽鬥紅魔取得2勝1和，包括去季艾摩廉上任後贏2:0，外界一直指加拉斯拿的執教功力遠勝艾廉廉。

水晶宮近3次英超對曼聯2勝1和

然而加拉斯拿指紅魔已完全不同：「前季贏4:0一仗，米高奧利斯和伊斯還在陣中，曼聯的主帥是坦哈格，談論那場比賽已意義不大。而上季在奧脫福2:0大仗，艾摩廉當時的確已執教，但他們的陣容不同了，最主要是進攻方面。他們用2億鎊買了3個前鋒，還簽入一些踢法非常積極的球員，其工作效率已比去年高得多，得到了回報。」

加斯拿：3後衛攻擊力強

同時加拉斯拿期待與曼聯合演「3後衛」大戰：「有時候我們討論3後衛陣式，這真的很有意思。我們和曼聯是擁有英超最高預期入球值的球隊，所以這套體系的攻擊力很多。比賽關鍵是你如何運用這套體系，進攻時有多流暢，以及你的創造力有多強，我非常期待這場比賽。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火︱新抱哭訴老爺最後一刻 廁所內濕棉被裹身手握身份證：佢驚家人搵唔到
大埔宏福苑五級火︱新抱哭訴老爺最後一刻 廁所內濕棉被裹身手握身份證：佢驚家人搵唔到
社會
21小時前
02:28
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至128死83傷 150人仍失聯 44死者遺體有待辨認
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛
大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
全城哀悼「歡樂不再」！ 《歡樂滿東華》今晚改辦《善心滿東華》捐款熱線籌得善款全數支援宏福苑火災災民
全城哀悼「歡樂不再」！ 《歡樂滿東華》今晚改辦《善心滿東華》捐款熱線籌得善款全數支援宏福苑火災災民
影視圈
4小時前
大埔宏福苑五級火｜消防處副處長陳慶勇被封「香港之子」  英文流利簡報有條不紊  會考8A1B真學霸
大埔宏福苑五級火｜消防處副處長陳慶勇被封「香港之子」  英文流利簡報有條不紊  會考8A1B真學霸
影視圈
3小時前
大埔宏福苑五級火︳救恩書院學生不幸離世 學校啟動危機處理機制取消考試
親子
6小時前
大埔宏福苑五級火｜生日前夕遭逢巨變 DSE考生憶逃生路5分鐘被火吞噬 難捨同校生火海中離世
大埔宏福苑五級火｜生日前夕遭逢巨變 DSE考生憶逃生路5分鐘被火吞噬 難捨同校生火海中離世
社會
4小時前
劉松仁大量家庭照曝光 罕有剖白複雜家世：我爸爸有兩個老婆 曾對媽媽心生怨恨
劉松仁大量家庭照曝光 罕有剖白複雜家世：我爸爸有兩個老婆 曾對媽媽心生怨恨
影視圈
11小時前
前TVB吸金綠葉談大仔患罕見病：點解偏偏選中我？ 已比預期長命 盼父子齊登極樂世界
前TVB吸金綠葉談大仔患罕見病：點解偏偏選中我？ 已比預期長命 盼父子齊登極樂世界
影視圈
10小時前
大埔宏福苑五級火｜街頭路人近日多穿素色衫 市民心水清發現 網民感動：香港人默契
大埔宏福苑五級火｜街頭路人近日多穿素色衫 市民心水清發現 網民感動：香港人默契｜Juicy叮
時事熱話
4小時前