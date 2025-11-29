周末睇波手冊｜雙紅「難兄難弟」作客望振雄風 周日車路士對阿仙奴上演倫敦打吡（附焦點直播表）

歐洲 3 大盃賽暫時告一段落，周末重回本土聯賽，周六英超先有曼城主場迎戰列斯聯，周日英超再有曼聯和利物浦齊作客，前者對上水晶宮而後者則對上韋斯咸，壓軸更有車路士主場迎戰阿仙奴上演「倫敦打吡」。

雙紅今季成「難兄難弟」 力求一勝振士氣

今季曼聯同利物浦兩大傳統勁旅成績平平，齊齊 12 戰得 18 分，前者位列第 10，後者位列第 12。曼聯早前曾錄三連勝，更以 2:1 力壓紅軍利物浦，但之後突然「打回原形」，先後被諾定咸森林和熱刺逼和，上仗主場出戰更被愛華頓在踢少一人下以 1:0 擊敗，今仗作客對上位列第五的水晶宮，相信亦是一場硬仗。

而利物浦走勢更令人失望，聯賽近五場僅錄 1 勝，近三場都輸三球。歐聯前先作客鬥曼城以 3:0 大敗，之後主場迎戰諾定咸森林遭客隊大炒 3:0，周中歐聯主場對燕豪芬爆冷以 1:4 落敗。今年利物浦重金組軍買入艾基迪基和伊沙克，然而收效甚微，坊間開始質疑主帥史洛特執教能力，今仗對上韋斯咸望能尋求一勝以振士氣。

周日車仔硬撼兵工廠上演「倫敦打吡」

英超周末壓軸上演「倫敦打吡」，車路士主場迎戰阿仙奴，位列榜首的阿記和次名的車仔目前狀態不錯，聯賽內均錄五戰四勝，而且都在周中的歐聯戰線中擊敗強敵，兵工廠以 3:1 擊敗拜仁慕尼黑，而藍獅則以 3:0 大勝巴塞隆拿。今仗強強碰頭有望上演一場精彩戲碼，值得一提的是車路士自 2022 年起對陣阿仙奴 8 場不勝，今仗能否打破紀錄兼進一步拉近積分榜差距成焦點。

本周末精選直播賽事

周六

開賽時間(香港時間) 賽事 對賽 直播

晚上10:30 德甲 拜仁慕尼黑 對 聖保利 Now643台

晚上11:00 英超 曼城 對 列斯聯 Now621、611台

晚上11:15 西甲 巴塞隆拿 對 艾拉維斯 Now632台

深夜0:00 法甲 摩納哥 對 巴黎聖日耳門 Bein Sport Connect台

深夜3:45 意甲 AC米蘭 對 拉素 Now638台

深夜4:00 英超 熱刺 對 富咸 Now621台

深夜4:00 西甲 馬德里體育會 對 奧維多 Now632台

周日

開賽時間(香港時間) 賽事 對賽 直播

晚上8:00 英超 水晶宮 對 曼聯 Now621台

晚上10:05 英超 韋斯咸 對 利物浦 Now621台

晚上10:00 英超 列斯聯 對 阿士東維拉 Now638台

深夜0:30 英超 車路士 對 阿仙奴 Now621台

深夜4:00 西甲 基羅納 對 皇家馬德里 Now632台