歐霸│尹佩斯換兒子出場 完成生涯首秀 球壇再現父子兵

周四歐霸出現父子兵組合，由前荷蘭名將尹佩斯(Robin van Persie)帶領的飛燕諾，主場迎戰蘇超班霸些路迪，前者在末段派兒子沙基爾(Shaqueel van Persie)後備出場，讓他完成職業生涯處子秀。可惜這對父子拍檔未能取得勝仗，飛燕諾最終輸1:3。

落後1:2 尹佩斯派兒子出場

飛燕諾今場由日本前鋒上田綺世先開紀錄，可是完半場前被些路迪的南韓中場楊賢俊和日本中場旗手怜央各入一球，落後1:2。該隊教練尹佩斯於80分鐘最後一次換人時，選擇派上前鋒、自己的兒子沙基爾出場。可是他上陣不久，飛燕諾再失一球，最終以1:3見負。

尹佩斯：以教練角度換人

沙基爾首次為飛燕諾一隊出場，披甲9分鐘效出一次關鍵傳球，表現不俗。尹佩斯賽後表示自己是以教練角度去派沙基爾出場：「我是以教練身份作出這個決定，而不是父親，因為我們需要入球。沙基爾是一位可在任何角度都取得入球的球員，這是我派他出場的原因。當然作為父親，兒子首秀是一個特別的時刻，但我很忙，沒有太多時間慶祝。」

父親換入兒子 球壇常有

父親做教練換兒子出場，在球壇已經屢見不鮮，包括告魯夫父子、列納父子、布魯士父子、施丹父子、費格遜父子、施蒙尼父子及白蘭特父子。