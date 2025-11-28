Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐霸│戴治領諾定咸森林小組3場不失球 成13年最強英格蘭領隊 心得：救球隊從救心開始﹗

更新時間：09:46 2025-11-28 HKT
發佈時間：09:46 2025-11-28 HKT

諾定咸森林在周四歐霸主場3:0輕取瑞典球隊馬模，各賽事收錄3連勝。同時森林在新帥戴治(Sean Dyche)接手後，3場歐霸都保持不失球，重現上屆防守穩健的風格，前者亦成為13年來首位帶領在前3場歐戰都沒有失守的領隊，他矢言要拯救球隊，首先就要「救心」，從球員心態入手。

戴治接手 歐霸近3場不失球

過去2輪英超分別擊敗列斯聯和利物浦的森林，今場又以3蛋贈馬模，所有比賽連贏3場。同時森林又重拾去季穩健的防守，近4場各賽只失1球之餘，只計歐霸過去3仗都沒有失球，收錄2勝1和。而戴治就成為2012年的柏祖後，首先領軍在頭3輪歐戰都保持不失球的英格蘭教頭。

帶隊7場重塑防線

由前任普斯迪高古領軍8場狂失18球，到戴治只帶隊7場就重塑防線，後者矢言拯救球隊先要「救心」：「我不停強調最重要是球隊的心理質疑。在頻密的賽期下，最重要是考慮每一場比賽，而不是幾個月後的事。我們的心態是要逐場考慮，同時我亦叫球員們不要理會外界的主火雜音，對自己有所交代就可以。」

