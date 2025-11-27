Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

亞冠2│大埔1：2反敗麥克阿瑟 大埔球員戴黑色肩紗作賽

足球世界
更新時間：22:12 2025-11-27 HKT
發佈時間：22:12 2025-11-27 HKT

今午（周四）在澳洲的金寶鎮體育場舉行的亞冠盃2賽事，上演戲劇性一戰，作客澳洲的大埔在領先一球的大好形勢下，下半場遭麥克阿瑟連追兩球逆轉，最終以1：2飲恨。由於昨晚大埔大火，大埔球隊昨晚已成功向亞洲足協申請默哀一分鐘和右手配戴黑色肩紗作賽。

由於昨晚大埔大火，大埔球隊昨晚已成功向亞洲足協申請默哀一分鐘和右手配戴黑色肩紗作賽。球隊社交媒體截圖
作客澳洲的大埔在領先一球的大好形勢下，下半場遭麥克阿瑟連追兩球逆轉，最終以1：2飲恨。球隊社交媒體截圖
大埔伊高沙托尼接應隊友右路傳中傳，於禁區頂射入一球，為大埔先打開紀錄。
球員默哀過後比賽正式開始，上半場開始雙方不斷試探對方，戰至23分鐘大埔伊高沙托尼接應隊友右路傳中傳，於禁區頂射入一球，為大埔先打開紀錄。去到45分鐘，麥克阿瑟球員池東沅左路門前拆網而過，之後麥克阿瑟多次進攻，大埔後防嚴密，多次破解對方攻勢。上半場結束，大埔領先1：0。 

換邊之後，僅4分鐘麥克阿瑟後備入替的翼鋒域卡利於禁區頂省中球員後，改變軌道後射入一球，追平1：1。63分鐘，大埔費蘭度門前右腳勁射，可惜柱邊擦過。69分鐘麥克阿瑟中場巴坦開罰球，彈入內柱謝嘉榮撲救一球後，麥克阿瑟球員域卡利右手底線補刀射入，梅開二度。後半場互有攻防，但雙方再無任何入球，最後大埔1：2反敗麥克阿瑟。

