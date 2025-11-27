歐聯｜域天拿「戴帽」 巴黎聖日耳門5：3挫熱刺升次席

熱刺今晨於歐聯作客巴黎聖日耳門（PSG），兩軍合演入球騷。熱刺有PSG借將高路梅安尼（Randal Kolo Muani）梅開二度，PSG則有域天拿（Vitinha）連中三元，最終熱刺以3：5落敗。PSG賽後升上次席。

熱刺梅安尼梅開二度 今季由PSG外借

PSG開賽4次遠射，但未能考驗熱刺門將古里莫維卡里奧（Guglielmo Vicario）。熱刺於35分鐘打破僵局，由PSG外借的高路梅安尼接應左路傳中頭槌二傳，李察利臣（Richarlison）於門前輕鬆頂入。PSG於完半場前扳平，一次左路短角球，尼迪贊圖（Quentin Ndjantou）傳於禁區頂的域天拿，後者第一時間撞射，皮球直飛死角入網。PSG半場與熱刺踢成1：1。

熱刺作客3：5不敵巴黎聖日耳門。

域天拿92分鐘入12碼埋齋。

域天拿連中三元。

熱刺有PSG借將高路梅安尼梅開二度。

熱刺下半場12分鐘內失3球

兩軍下半場合演入球騷。熱刺於50分鐘憑梅安尼的入球再度領先，但客軍之後12分鐘內連失3球。PSG先後在53、59和65分鐘，憑域天拿、法比奧雷斯（Fabián Ruiz）和韋利安柏高（Willian Pacho）各建一功，以4：2反超前。熱刺於73分鐘憑梅安尼的入球追近，這名PSG借將個人梅開二度。但3分鐘後，域天拿為PSG射入12碼，個人連中三元。主隊於93分鐘雖然有盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernández）由批踭紅牌被逐，但對戰果沒有影響，最終PSG以5：3擊敗熱刺。PSG賽後以4勝1負得12分升上次席，熱刺則以2勝2和1負得8分跌落第16位。