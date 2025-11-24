Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港足│韋斯活發離隊感言 經歷永不忘記 失落亞洲盃席位：「無人比我更加傷心﹗」

足球世界
更新時間：21:45 2025-11-24 HKT
發佈時間：21:45 2025-11-24 HKT

足總今晚(24日)宣布與香港足球代表隊教練韋斯活達成共識，即時結束合作關係。後者在任15個月後離開港隊，佢透過足總發表離隊感言，直指球隊未能取得亞洲盃資格，沒有人比他更傷心。同時他對啟德主場館有破紀錄人數參賽，以及大家團結支持球隊，都不會忘記。

與韋斯活達成共識結束合作關係後，足總亦在官方社交平台上載韋斯治的離隊感言，他指對於港隊未能取得亞洲盃席位，自己比任何人都更傷心：「是時候離開了。這15個月是令人難以置信的一年，我們在排名、踢法都取得進步，還在東亞足球錦標賽外圍賽取得獎盃。未能取得亞洲盃席位，我必須要忍受，沒有人會比我更加傷心。見到啟德滿載不可思議的球迷、連續贏7場、破紀錄的入場人數，以及大家團體一致，都令我畢生難忘。是時候由其他人帶領港隊，祝足總和港隊球員一切順利。」

相關新聞︰港超聯｜謝家榮澄清沒有唔想為港隊上陣 韋斯活疑似講大話

相關新聞︰港隊不敵新加坡 球迷代表自責：打氣可以再做好些 以七字概括教練韋斯活調動

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前