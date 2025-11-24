港足│韋斯活發離隊感言 經歷永不忘記 失落亞洲盃席位：「無人比我更加傷心﹗」

足總今晚(24日)宣布與香港足球代表隊教練韋斯活達成共識，即時結束合作關係。後者在任15個月後離開港隊，佢透過足總發表離隊感言，直指球隊未能取得亞洲盃資格，沒有人比他更傷心。同時他對啟德主場館有破紀錄人數參賽，以及大家團結支持球隊，都不會忘記。

與韋斯活達成共識結束合作關係後，足總亦在官方社交平台上載韋斯治的離隊感言，他指對於港隊未能取得亞洲盃席位，自己比任何人都更傷心：「是時候離開了。這15個月是令人難以置信的一年，我們在排名、踢法都取得進步，還在東亞足球錦標賽外圍賽取得獎盃。未能取得亞洲盃席位，我必須要忍受，沒有人會比我更加傷心。見到啟德滿載不可思議的球迷、連續贏7場、破紀錄的入場人數，以及大家團體一致，都令我畢生難忘。是時候由其他人帶領港隊，祝足總和港隊球員一切順利。」

