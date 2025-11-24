美職季後賽│美斯1球3助攻 生涯炮製1300球 率國際邁亞密大勝入東岸決賽│有入球片

周日美職季後賽東岸4強，美斯(Lionel Messi)又再展現巨星風範，交出1入球3助攻，帶領國際邁亞密作客4:0大勝FC辛辛那提，強勢晉級東岸決賽。這名38歲阿根廷鋒將還錄得生涯另一里程碑，出道至今季所有比賽累積入896球，還有404次助攻，剛好炮製了1300球。

國際邁亞密4:0FC辛辛那提

美斯今場於19分鐘先接應阿根廷後輩馬迪奧施維迪的傳中，小禁區頂無人看管頂入。這名38歲老將在換邊後就變身助攻手，中路妙傳予左邊的施維迪，投挑報梨讓後者右腳射遠柱破網。之後他在後場逼搶成功，再一記直線劏穿FC辛辛那提的防線，艾蘭迪單刀射入領先至3:0。到74分鐘，美斯又以一記手術刀式的妙傳，再次造就艾蘭迪單刀破網埋齋，國際邁亞密大勝4球入決賽。

4場季後賽6球4助攻

美斯除了以一己之力帶領邁亞密晉級外，他還取得職業生涯另一里程碑，由出道起在各項比賽共入896球，還有404次助攻，剛好參與了1300個入球。事實上此子今季老而彌堅，美職常規賽累積29球和16次助攻，當選神射手和助攻王，季後賽4場則有6球4助攻，場場都有入球或士哥。