西甲｜皇馬2：2逼和艾爾切 聯賽兩連和榜首優勢只剩1分

足球世界
更新時間：07:17 2025-11-24 HKT
發佈時間：07:17 2025-11-24 HKT

皇家馬德里今晨於西甲作客艾爾切，只以2：2逼和對手。「銀河艦隊」聯賽兩連和，榜首優勢只剩1分。

上半場兩軍互無紀錄。艾爾切於下半場53分鐘打破僵局，一次左路短傳配合，最終由阿歷士菲巴斯（Aleix Febas）接應謝文華利拿（German Valera）的後腳妙傳，射破高圖爾斯十指關。皇馬於78分鐘扳平，一次右路角球，祖迪比寧咸的頭槌頂中敵將，皮球落在甸恩胡積臣（Dean Huijsen）腳下，後者第一時間起腳射入。

皇馬作客以2：2逼和艾爾切。路透社
皇馬於西甲榜首只以1分領先巴塞隆拿。路透社
比寧咸為皇馬搶回1分。路透社
比寧咸助皇馬搶回1分

艾爾切於6分鐘後再度領先，艾華路洛迪古斯（Alvaro Rodriguez）於禁區邊起腳得手。皇馬於3分鐘後扳平，基利安麥巴比於底線前撈回皮球，並第一時間傳中，比寧咸近門射入。艾爾切於96分鐘有域陀卓斯治（Víctor Chust）兩黃一紅被逐，但對賽果沒有影響。

最終皇馬以2：2逼和艾爾切，西甲兩連和。他們賽後以10勝2和1負得32分續排榜首，但領先優勢收窄至1分。次席的巴塞隆拿早一日以4：0大勝畢爾包，暫時錄得10勝1和2負得31分。艾爾切則以3勝7和3負得16分，排在第11位。

