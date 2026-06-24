世界盃2026｜南韓「仁」者無敵 有力贏波出線

南非 VS 南韓

Viu99台周四早上9:00直播

推介：讓球 [-0.5/-1] 客勝

南韓只需1分即可鎖定頭2直接出線名額，從首兩仗展現的體能優勢，足證高原訓練的成果。太極虎有傳送獨到的翼鋒李康仁，只要隊友把握力稍作提升，有力於明早世界盃分組賽A組最後一輪賽事，穩贏質素有限的南非，讓球客讓半球/一球「客勝」穩開。

排A組次席的南韓，在兩場分組賽的末段皆展現出壓倒性優勢，首戰對捷克在落後下，憑尾段充沛體力連入兩球反勝；次仗對墨西哥尾段亦狂攻對手，證明體力上有絕對優勢。南韓今屆備戰認真，早在世界盃開賽前一個月已抵達北美，並刻意選址位於海拔1,460米的鹽湖城為訓練基地，以適應高海拔氣壓和炎熱天氣，從兩戰中可見特訓的成效顯著，今仗對南非時，在實力和體力上皆可佔上風。

除了體能優勢，南韓在創造力方面亦有保證，太極虎在首兩戰共創造高達7次黃金機會，在48支參賽球隊中高踞第6位，進攻組織極具威脅。翼鋒李康仁表現出大將之風，個人場均4.5次扭過對手和6次創造黃金機會，分別排在整個賽事的並列第3和第4位。這名巴黎聖日耳門球星已在邊路屢次為鋒線隊友製造殺機，只要前鋒孫興民等人能進一步改善門前把握力，今仗要取得入球應無難度。

南非創造力匱乏

而榜尾的南非上仗1:1打和捷克，全場14次射門僅3次中目標，唯一入球來自一記12碼，鮮有創造具威脅攻門，質素有限勢難破蛋。考慮到今場南韓只要入一球就足以穩奪三分，成為首隊出線32強的亞洲球隊，讓球客讓半球/一球的「客勝」可放心捧。馬高