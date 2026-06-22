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世界盃2026｜綠葉變「利」器 阿根廷小勝有計

波盤王
更新時間：07:00 2026-06-22 HKT
發佈時間：07:00 2026-06-22 HKT

阿根廷 VS 奧地利
Now616、618台周二凌晨1:00直播
推介：讓球主客和 [-1] 和

衛冕冠軍的阿根廷首戰表現符合預期，進攻行雲流水之餘防守又密不透風，實有賴一眾技術上乘的綠葉扶持。該隊有迪保羅於中場助攻助守，勢於今晚J組一球力克組織拖泥帶水的奧地利，讓球主客和開出讓一球的「和」開出機會不低，十分值博。

賽前於J組居首的阿根廷，首戰3:0大破阿爾及利亞，球王美斯大演帽子戲當然至關重要，不過一眾綠葉亦厥功甚偉。阿根廷全場共作出27次成功攔截，竟比受壓的阿爾及利亞還要多10次，而成功傳球率則有極高的90%，剷截積極的同時，又能保持高質素傳球，上半場更曾出現過眾人圍繞着美斯不停用「一腳即傳」滲透，既華麗又實用，並造就美斯有6次攻門成為全場最多，足證這套以球王為核心的戰術依然行之有效。

阿根廷的工兵雖然近年被球迷戲謔為「美斯保鑣」，不過不少都是豪門獨當一面的領軍人物，如車路士的安素費南迪斯及利物浦的阿歷斯麥亞里士打等，但保鑣之首必定首推迪保羅。這名與球王一同效力國際邁亞密的中場，上仗就展示出全能一面，既可以於後半場一記直線穿過3名對方守衛助攻美斯，同時又7次成功奪回控球權成兩隊並列最多，還有難以量化的無球走動，貢獻難以言喻，相信今場迪保羅會繼續成為球王最忠實的後盾。

奧地利組織拖沓

而奧地利上場則3:1擊敗決賽周新丁約旦，全場15次成功搶斷傳球更屬首輪並列第3多，跑動的確十分拚命。惟當奧地利控球時，中場球員卻明顯技術欠奉，成功傳球率只有84%，只有11腳攻門其實無異於約旦，出任進攻中場的干拉特賴馬竟全場沒有創造任何機會，正式是有破壞無建設。預料今場阿根廷可在苦戰中找到缺口，讓球主客和開出讓一球的「和」有3.25倍，值得一試。加利李爾

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