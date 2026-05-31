國際賽 | 世盃最強黑馬出征 日本破「冰」壯行色

日本向來友賽表現優異，就算副選磨合需時，然而準備充足可搭救。球隊有最年輕的長人中鋒後藤啟介隨時爆發，勢領軍於今晚主場迎戰青黃不接的冰島時，大勝一場以壯行色，一於掃齊波膽3:0及3:1。加利李爾

備戰世盃超認真 友賽5戰全勝

主隊日本對上5場友賽直落全勝，連巴西及英格蘭都是其手下敗將，便足證明實力，故普遍被認為是今屆世界盃的黑馬，並非空穴來風。雖然藍戰士中場有三笘薰及南野托實等大將因傷落選，不過球隊向來團結一流，並非靠個別球星單打獨鬥，故今場友賽預料會派部分副選上陣，藉此培養默契。再者，日本早於5月15日便公布26人大軍名單，眾將早有心理準備，今場表現必有保證。

藍武士後手 - 罕見柱躉式中鋒



中鋒是日本其中一個最需要試人的位置，皆因近年除上田綺世外，未見其他具說服力的射手可作副選，猶幸這問題可由長人中鋒後藤啟介解決。這位20歲的中鋒身高達1.91米，是藍武士少有的柱躉式中鋒，今季為比甲聖圖爾登各賽共交12球8助攻，擅長二傳開路一流。教練森保一已在3月1:0擊敗蘇格蘭一役派他正選上陣，正是希望可憑其身體對抗佔得甜頭。故日本今場對手亦是身材高大的冰島，預料「一哥」照辦煮豌，再以後藤啟介開山劈石製造混亂。

冰島青黃不接



客軍冰島近年無新人冒起，名單仍由年屆36歲的中場施古臣領軍，還有曾為卡迪夫征戰英超的37歲中場艾朗根拿臣等，基本上仍是10年前歐國盃殺入4強的骨幹，難怪2018世界盃後，已無再出席大賽決賽周。今場預料主隊可以輕鬆取勝振奮士氣，波膽3:0及3:1對碰一流。

加利李爾推介

波膽: 2:0 / 3:0

Now618、630台今晚6:25直播