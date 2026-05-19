英超 | 16場不敗氣勢勁 般茅可先下一「城」

般尼茅夫寫下16場不敗紀錄，加上佔有極大體能優勢，今晚在主場出戰，足以成為力爭英超冠軍的曼城製造巨大阻力，大有機會令對方失分。中場雙子高洛比和阿歷斯史葛今季表現八面玲瓏，特別是前者在近5仗攻入3球，且全為先開紀錄之入球。今仗推介主隊第一隊入球，以及高洛比首名入球。馬高

主隊般尼茅夫今季表現令人無比驚喜，現時更在聯賽保持極佳的16場不敗走勢，近5戰更取得4勝，即使作客狀態甚勇的阿仙奴仍以充滿說服的表現擊敗對手。櫻桃在進攻端數據相當強勁，場均射門中框次數達4.8次高踞聯賽第4，累積預期入球亦高踞第6位。相比起剛踢完激烈的足總盃決賽的曼城，般尼茅夫今仗坐擁主場之利及以逸待勞的體能優勢，絕對有條件在對手身上搶分，成為英超爭標的最大變數。

般茅雙子星齊獲提名年度最佳

般尼茅夫戰績彪炳，中場雙子星高洛比與阿歷斯史葛絕對厥功至偉，兩人今季的亮眼發揮雙雙獲提名為英超年度最佳年青球員。史葛憑出色的中場統治力獲得英格蘭世界盃大軍垂青；而年僅十九歲的高洛比首季登陸英超即斬獲12十二個入球，追平英超史上青年球員首季的入球紀錄。這位法國小將在球隊的前場逼搶和快速攻守轉換中發揮極大作用，往往能極速先開紀錄。他在近5仗中所攻入的三球，全部皆為替球隊先拔頭籌的入球。這對中場雙子星充滿活力，今仗極大機會在開賽初段便助球隊取得領先優勢，勢必令曼城陷於苦戰。

藍月板凳深 - 逆轉的超能力

不過，曼城近期的聯賽成績及入球能力仍然保持極佳水準，目前各項賽事正保持10場不敗。即使主力陣容面臨疲勞問題，但藍月星光熠熠的豪華板凳仍然具備足夠優勢，由哥迪奧拿帶領的衛冕之師有足夠能力逆轉任何劣勢。雙方各具贏波本錢，最終賽果依然充滿懸念，實在難以預料。

馬高推介

第一隊入球 主 / 首名入球 高洛比

般尼茅夫 2:2 曼城

Now621台周三凌晨2:30直播