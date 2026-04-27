意甲｜組織慢條斯「里」 阿特蘭大勢煲魚生粥

卡利亞里 VS 阿特蘭大

Now638台周二凌晨0:30直播

推介：讓球主客和 [+1] 和

阿特蘭大踢法轉趨謹慎，以大量控球達至穩中求勝，同時又令對手無計可施。該隊今晚有中鋒卡斯托域在鋒線鑽營下，勢於今晚意甲一球小勝態度消極的卡利亞里，讓球主客和開出客隊讓一球的「和」值博率高，不妨冷敲。

本輪前排意甲第7的阿特蘭大，聯賽只負7場屬廿隊中並列第4少，而12場和波則屬並列最多。看似守強攻弱其實是組織緩慢，上場意大利盃4強次回合雖然主場加時1:1賽和拉素，不過120分鐘的控球率高達66%，同時後半場成功傳球332次，比對手多出超過200次，可見女神善於控球在腳從後組織，而非急於搶攻。

近期阿特蘭大的突破點落在柱躉式中鋒卡斯托域身上，近4場各賽共交出2入球1助攻，包括對拉素完場前4分鐘用力量保護皮球，再傳予隊友殺入，足證其作用不只入球，牽制對手亦作用極大。考慮到主隊卡利亞里近5場輸足4場，上場作客0:3負國際米蘭毫無還手之力，今場難寄厚望。讓球主客和開出客隊讓一球的「和」有3.35倍十分抵買，扒冷一流。加利李爾

