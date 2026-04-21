意盃 | 大隻佬「鬥木」有着數 國米「細」入決賽

國際米蘭近期錄3連勝，幾乎篤定重奪意甲冠軍，今晚將在意大利盃四強次回合跟科木爭入決賽，劍指本土雙冠。國米前仗在聯賽4:3擊敗科木，但全場處於下風，預計今仗或處被動形勢，尤幸陣中法國中鋒馬古斯杜林憑其身體質素超群，加上近3場入4球作腳風，仍有一錘定音之力。惟論值博率，首推入球大細2.5球細。馬高

國際米蘭近期表現越戰越勇，近期在聯賽3連勝後，尚餘5輪賽事已領先次席AC米蘭12分，幾可提早慶祝重奪聯賽冠軍。論近況3仗合共射入12球失7球，狀態極佳。國米前仗作客科木時以4:3擊敗，頗具參考價值。科木在該役佔60%控球，全場射門以24:7佔先，預期入球3.12對比國米的0.88球更有極有差別。控制大局的科木最終被國際米蘭個別球員包括馬古斯杜林和杜菲斯的身體條件摧毀，其中名宿之後杜林接應直接長傳獨取兩球，這名法國國腳全場個人對抗11次贏8次，全面輾壓對方防線。這種優勢在今仗仍舉足輕重。

兩隊在首回合中以0:0打和，而科木在控球上同樣佔優，在今仗四強戰的策略上，極大機會減少冒進，小心翼翼，以圖淡化身體條件上的劣勢，因此，入球機會未必多。



馬高推介

入球大細[2.5] 球 細

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