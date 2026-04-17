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意甲｜尼高柏斯大超班 科木遠征「薩」無赦

波盤王
更新時間：07:00 2026-04-17 HKT
發佈時間：07:00 2026-04-17 HKT

薩斯索羅 VS 科木
Now638台周六凌晨0:30直播
推介：讓球主客和 [-1] 客勝

科木現時在聯賽排第5 ，距離歐聯席位僅兩分之差，上周3:4敗於榜首國際米蘭只是不幸，不論實力或戰意皆遠勝今晚主場出戰的薩斯索羅。下季極大機會返回皇家馬德里的進攻中場尼高柏斯幾乎以一己之力擊敗國米，級數和狀態絕佳，可領軍大勝防守一般的對手。讓球主客和客讓一球不妨直取「客勝」。

法比加斯執教的科木已不再是黑馬，現時積58分緊咬第5位，距離第3的AC米蘭和第4的祖雲達斯分別只差5分和2分，在聯賽最後衝刺階段，正式向傳統列強發起挑戰。兩隊意甲班霸下輪更要直接交鋒，兩虎相爭必有一傷下，總有至少一隊失分，只要科木在餘下6輪保持水準，科木有極大機會後上搶得一席歐聯參賽資格。尤其科木今季聯賽兩循環雙殺祖雲達斯，在對賽往績上佔優，若兩隊同分即可憑較佳對賽壓倒斑馬軍團，形勢樂觀。

秉承巴塞隆拿的Tiki-Taka足球哲學，科木的入球能力在意甲排第2多，現時總失球更是最少的一隊，實力絕對遠勝今場對手薩斯索羅。縱然球隊的8場不敗走勢，在上周激戰國米時被終止，但科木在該役不但以6成控球率佔優，而且全場24次射門和3.12的預期入球同樣凌駕於只得7射和0.88預期入球的國際米蘭，表現上可謂該勝而敗而已，實際上國米是被科木全場輾壓，可見其實力已是意甲頂流級別。

薩斯索羅大踢風流波

隊中球星，備受美斯讚賞的阿根廷新貴尼高柏斯在上仗交出星級表現，先策動助攻攻予隊友破門，再自己獨力射入一球世界波，其後再勇闖禁區搏得12碼，球隊3個入球皆出自其腳下。此子不論在盤傳控射和意識上，絕對是意甲首屈一指的存在。有其壓陣，今仗面對排11位，盡打風流波的薩斯索羅，絕對大勝可期，況且主隊上仗有隊長兼精神領袖比拉迪紅牌被逐，今仗需停賽，在戰意上實難以值得被寄望。讓球主客和客隊讓一球的「客勝」有2.52倍分頭合理，單頭或過關皆宜。馬高

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