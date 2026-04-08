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歐聯｜PSG專屠英超隊 「主勝」必獲「利」

波盤王
更新時間：20:30 2026-04-08 HKT
發佈時間：20:30 2026-04-08 HKT

巴黎聖日耳門 VS 利物浦
Now643台周四凌晨3:00直播
推介：讓球主客和 [-1] 主勝

衛冕冠軍巴黎聖日耳門上季在歐聯淘汰賽氣走3隊英超球隊，今季「英超屠夫」重現江湖，上圈以總比數8:2掃走車路士，今輪在8強首回合，於主場撲擊近期全面崩潰的利物浦，在歐聯無人能擋的格魯吉亞左翼基華拉舒基利亞帶領下，可望大勝一場。推介讓球主客和主讓一球的「主勝」。

巴黎聖日耳門上季在淘汰先後氣掃走利物浦、阿士東維拉和阿仙奴3支英超對手，最終首度稱霸歐洲，更獲稱為「英超屠夫」。聖日耳門今季在歐聯的表現漸入佳境，聖日耳門在16強兩回合以8:2蹂躪英超車路士，正複製上季衛冕之路。

聖日耳門左翼基華拉舒基利亞仿佛天生就是為歐聯而生，今屆11戰交出7個入球和4次助攻，平均每63分鐘便能創造一個入球或助攻。在對車路士的次回合，他於短短28分鐘內便攻入兩球和交出一次助攻，以一己之力將比數從2:2改寫為5:2。以其個人突破和決定性傳射能力，將直擊利物浦殘破的防線。

利物浦本季表現令人極度失望，聯賽保前四成疑，剛戰在足總盃更恥辱性地被曼城大炒，表現不堪一擊。球隊右閘位置更成為防線弱點，新援謝利美費林邦有前無後，或客串的蘇保斯拉爾難以單天保至尊。面對聖日耳門的強大鋒線，紅軍恐難以避免再吃一場大敗。馬高

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