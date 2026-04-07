英冠 | 上仗擊敗阿仙奴士氣盛 聖徒可「修」成正果



修咸頓走勢所向披靡，遇上勁敵亦繼續不敗走勢，士氣正盛。在中場核心舒亞查理斯坐鎮下，今晚於英冠前列關鍵戰作客域斯咸時有力一球小勝對手，讓球主客和客隊讓一球的「和」值得跟進。加利李爾

客軍修咸頓目前只落後域斯咸1分，且手握一場補賽，形勢並不被動。同時，聖徒近況極佳，已各賽15場不敗，包括聯賽作客2:1力克榜首高雲地利，剛於足總盃8強更主場2:1爆冷淘汰英超一哥阿仙奴，士氣一時無兩。中場舒亞查理斯的作用不容忽視，這位北愛爾蘭國腳在重要賽事中表現沉穩，今屆盃賽越級挑戰利物浦及阿仙奴時都能取得入球，前仗2:1處牛津聯時更射入30碼金球，大賽表現值得信賴。

主隊域斯咸近況亦不俗，上仗更在落後兩球下作客2:2逼和西布朗，韌力不俗。不過球隊近5場聯賽只得7分，加上主場20戰已失30球，防線穩定性成疑。預料客軍關鍵戰表現略勝一籌，讓球主客和客隊讓一球的「和」開出機會不低。

加利李爾推介

讓球主客和 [客-1 和]

香港時間周三凌晨3:00開賽