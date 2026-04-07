歐聯 | 拜仁慕尼黑火力冠歐洲 作客炸沉銀河艦隊

兩大歐洲豪門皇家馬德里和拜仁慕尼黑今晚在歐聯八強首回合在巴拿貝交鋒，客隊拜仁今季進攻火力強勁，冠絕歐聯，絕對有力拿下近期的防守頻現漏洞的銀河艦隊。尤其法國翼鋒米高奧利斯近期狀態大勇，其閃電般的突破速度和創造力足以讓皇馬後防大亂。推介入球大細3.5球的大兼直取客勝。

拜仁慕尼黑今季展現了驚人的進攻效率，無論在德甲或歐聯賽場，其火力均無人能及。拜仁在28輪聯賽後，全隊入球已達100球。由首席射手哈利卡尼、助攻王米高奧利斯以及路易斯迪亞斯組成的攻擊線，如入無人之境。在歐聯經過16強兩回合以10:1大炒阿特蘭大，拜仁同樣成為歐聯所有參賽球隊中，入球最多的一隊。剛戰在聯賽對弗賴堡，球隊在輪換大部分主力、並一度落後兩球的劣勢下，依然能成功反勝，盡顯其冠軍氣質。

米高奧利斯爆破力十足



翼鋒米高奧利斯今季表現絕對能稱得上現象級，已確立其世界頂級翼鋒的地位。截至四月初，這位24歲的法國國腳在各賽已有20個入球和超過20次助攻，連續兩季的參與入球總數突破40大關，計產量已達到金球獎級別。在德甲，他更是助攻、創造機會及成功盤扭次數等多項進攻數據上遙遙領先。奧利斯結合推進速度和左腳精準的傳射，面對皇馬不穩的防線，足以左右今場勝負。



主場的皇家馬德里近期在西甲6場輸3場，即使在歐聯上圈兩回合雙殺曼城，銀河艦隊在防守端卻明顯見漏洞。領隊艾比路亞在早前敗給馬略卡的賽後，便曾點名批評防守球員的失誤，承認防線存在問題。 今晚面對進攻套路多變、射術精湛的拜仁鋒線，皇馬的後防稍有不慎，定必付出沉重代價。



馬高推介

客勝 / 入球大細3.5球 大

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